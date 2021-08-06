Этого никто не ожидал! Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах гниющей тины у берегов Анапы

Камка была здесь всегда. Фото: instagram.com/andreimakovozov

Цветущая камка - головная боль для курорта. Каждый год к середине лета на побережье Черного моря образуется болотистая каша. Она отталкивает туристов. Явление это временное. Но вызывает критику и недовольства отдыхающих. Это и понятно - пробираться к прозрачной водичке им приходится, преодолевая зеленую муть. Период разложения камки - отдельная "песня". По всему побережью в этот момент разносится неприятный запах сероводорода.

Но, оказывается, именно благодаря ему Анапа считается детским курортом. Насыщенный морской воздух и соединения брома и йода в нем, выделяемые камкой, - очень полезны для бронхитиков.

- Детский курорт Анапа славится своим неповторимым бальнеологическим эффектом. В том числе благодаря этим водорослям. Да, на первый взгляд кажется - тина. Картина не очень привлекательная. Вещества, которые при высоких температурах выделяет камка, очень полезны для людей с заболеваниями легких, с застойными явлениями в дыхательных путях, - сообщила "КП" - Кубань" официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

Более того, вода в этой природной каше тоже полезна.

- Мы проводим многолетние наблюдения за состоянием воды в месте цветения и разложения водорослей. Она не содержит болезнетворных организмов и полностью пригодна для купания, - добавила представитель ведомства.

Напомним, как аргумент борцам за экологию, утверждающим, что камку рождает загрязнение моря, горожане опубликовали фотографии пляжей Анапы столетней давности. Оказывается, и 100 лет назад берега покрывались зеленой бахромой.

А вот борьба с камкой может навредить местной уникальной фауне и будущему курорта. Чтобы сделать однозначный вывод, городские власти привлекли к изучению природного явления ученых.