«Рисковал жизнью»: на Кубани 16-летний парень вытащил из горной реки дедушку и внучку

Фото: instagram.com/_c_k_d_kalad_

События разворачивались 3 августа неподалеку от села Шедок Мостовского района. 16-летний Алексей Водяницкий из станицы Каладжинской отдыхал у реки Лаба, как вдруг услышал крики о помощи – в бурлящую воду упала школьница.

- Алексей услышал громкий плач и бросился к реке. Девочка Полина поскользнулась и упала с горы в реку. Она кричала, борясь с течением. Парень нырнул и стал вытаскивать ее, - рассказывают очевидцы.

Но оказалось, что вместе с Алексеем спасать внучку кинулся и дедушка. Тогда 16-летний парень вытолкнул девочку на мелководье, а потом вернулся за пожилым мужчиной.

- Я понял, что в воде еще человек, которому нужна помощь. Дедушку прибило течением к скале. Я добрался к нему и помог выбраться в безопасное место, - делится спаситель.

Спасенные родственники поблагодарили подростка. Какое-то время они просто вместе разговаривали на берегу, чтобы отойти от стресса.

- Полина не умела плавать, а у дедушки подскочил сахар от переживаний. Мальчик по-доброму с ними пообщался и успокоил. Сейчас с ними все в порядке, - отмечают свидетели.

Но Алексей не считает себя героем и говорит, что на его месте так поступил бы каждый.

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