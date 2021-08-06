Председатель суда в Краснодаре признался в преступлении

Геннадия Байрака могут отправить в СИЗО

Председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака задержали 10 марта. За ним пришли люди в форме прямо в служебный кабинет. И поймали с поличным при получении взятки в 2,3 млн рублей.

Затем был долгий процесс согласования с судейским сообществом, чтобы было дано разрешение на возбуждение уголовного дела. В итоге статусный подозреваемый лишился неприкосновенности и стал фигурантом дела сразу по двум статьям УК о покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в этом году Геннадий Байрак сам написал исковое заявление от имени адвоката о взыскании 2,3 млн рублей со знакомого якобы за оказанные юридические услуги.

Геннадий Байрак. Фото: kubsu.ru

- Сотрудников возглавляемого им суда Байрак заставил принять заявление, а судья, по его поручению, наложил арест на дом потерпевшего, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Следкома.

Мужчина, с которого судья требовал крупную сумму, отправился к оперативникам. В итоге на "сделку" с судьей вместе с потерпевшим пошли и сотрудники ФСБ.

- Частично Геннадий Байрак признал свою вину и начал сотрудничать со следствием, - добавили в СК.

Кстати, в ближайшие часы станет известно, отправится ли судья ждать окончания следствия за решетку или суд применит для него иную меру пресечения.

- Следователи настаивают на заключение обвиняемого под стражу, - сообщили в СК.

Следствие продолжается.

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