Прогноз погоды на выходные 7 и 8 августа 2021 в Краснодаре: адская жара спадет, в городе зарядят мощные ливни Фото: Варвара ДЫМ

Прогноз погоды на выходные 7 и 8 августа 2021 в Краснодаре – одна из самых обсуждаемых тем недели в городских пабликах. Синоптики обещали, что адская жара не задержится на Кубани больше чем на семь дней. Только срок истек еще в понедельник, а пекло никуда не делось.

- Ожидаем, что в субботу утром в городе зарядит дождь, – сказали «КП» – Кубань» синоптики. – Температура воздуха опустится до плюс 32 градусов.

Прогноз погоды на выходные 7 и 8 августа 2021 обещает, что вместе с багровой жарой уйдет палящее солнце. Всю неделю оно буквально раскаляло краевой центр. В субботу в городе ожидается мощный ливень.

- Дождь пойдет ближе к вечеру, – добавляют специалисты. – Он будет длиться почти всю ночь.

Отмечается, что суббота будет пасмурной и идеальной для прогулок. Прогноз погоды на выходные 7 и 8 августа 2021 говорит о том, что в воскресенье температура воздуха опустится до плюс 29 градусов. Этот показатель будет самым низким за месяц.

- Днем и вечером возможен дождь, – говорят метеорологи.

В воскресенье ожидается облачная погода. Она сохранится на Кубани как минимум до понедельника. Потом в Краснодар вернется багровая жара, а столбики термометров стремительно рванут вверх.