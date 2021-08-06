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Спорт6 августа 2021 16:45

Кубанские гандболистки помогли сборной России выйти в финал Олимпиады в Токио

Она переиграла Норвегию – 27:26
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГК Ростов-Дон

Фото: ГК Ростов-Дон

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр-2020 в Токио. На предыдущей стадии русская команда разобралась с норвежками – 27:26.

В составе россиянок на площадку выходили сразу две девушки из Краснодарского края. Это вратарь Виктория Калинина и левый полусредний Анна Сень, которые сейчас выступают за «Ростов-Дон».

Сборная России уверенно начала игру. Уже после первого тайма она обеспечила себе комфортный задел – 14:11. Во второй половине россиянки немного сдали, но довели дело до победы – 27:26.

Анна Сень не отметилась результативными действиями, а Виктория Калинина отразила 1 из 9 бросков по воротам.

В финале команда Алексея Алексеева сыграет со сборной Франции. Матч пройдет 8 августа и начнется в 9:00 по московскому времени.

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