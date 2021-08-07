Откуда родом российский теннис: Кафельников учился играть в сочинской «Ривьере», а Шарапова там тренировалась

Мария Шарапова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красотка Мария Шарапова с детства тренировалась на кортах сочинского парка «Ривьера», а Евгений Кафельников, принесший первое для России олимпийское "золото" по теннису, на этих кортах и вовсе научился играть. Маленького Женю привел сюда его отец, известный сочинский волейболист Александр Кафельников. Его команда «Динамо Сочи» выступала на волейбольной арене парка «Ривьера», по соседству с теннисными кортами.

В австралийском Сиднее Евгений выиграл одиночный турнир летней Олипиады-2000, что казалось просто невероятным, ибо Австралия по количеству титулованных асов большой ракетки уступает разве что США и считается одной из лидирующих стран в мире большого тенниса.

Евгений Кафельников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За шаг до олимпийского золота на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне остановилась Мария Шарапова, проиграв финал Серене Уильямс, одной из «теннисных» сестер, которой Антидопинговое агентcтво WADA, как теперь выяснилось, разрешало применять сильнодействующие препараты «по медицинским показаниям».

На летней Олимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро сочинка Елена Веснина стала золотой медалисткой в парном разряде. Вместе с Екатериной Макаровой они блестяще выиграли олимпийский финал, отобрав «золото» у швейцарского дуэта - титулованной Мартины Хингес и Тимеи Бачински. Тогда наши девушки в финале показали высочайший класс! Эта победа была еще более ценной, если учесть, что Елена Веснина едва успела на Олимпиаду, добираясь в Рио-де-Жанейро с пересадками на рейсах нескольких авиакомпаний чуть ли не с другого конца света. А начинала свой путь на Олимп Елена в теннисной секции «Ривьеры», где работал заслуженный тренер России Юрий Васильевич Юдкин… Впрочем, как и в случае с Евгением Кафельниковым, маленькой Лене помогали вырасти в большую теннисную звезду родители – мама Ирина и отец Сергей Веснины. В один из приездов в Сочи Елена Веснина чуть ли не из аэропорта приехала вместе с родителями в Музей спортивной славы на встречу с болельщиками и юными теннисистами. Новым экспонатом пополнилась и теннисная экспозиция Музея спортивной славы, где у Елены есть «свой уголок», который, вне всякого сомнения, еще пополнится чемпионскими экспонатами…

Елена Веснина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Елена, на кортах Рио вы вспоминали о Сочи? - спросил я.

- Мне не надо об этом вспоминать! Я всегда помню, что первые шаги в теннисе сделала в нашем городе. Думаю, мои победы в теннисе еще и потому, что я росла и тренировалась именно в Сочи, где прекрасные условия для тенниса. У меня были великолепные тренеры, я каждого помню и им благодарна.

В Сочи есть теннисная школа олимпийского резерва имени Евгения Кафельникова. Весниной хочется открыть свою - с многочисленными кортами и гостиничным комплексом, где могли бы проводиться турниры разного уровня, включая международные, чтобы путь на теннисный Олимп начинали в Сочи…

«Золото» Токио досталось не ей. Но у российского тенниса, который родом из Сочи, есть все шансы на новые победы и очередные медали.