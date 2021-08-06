Моргенштерна не пустили в отель без прививки от коронавируса на Кубани

Моргенштерн приехал к кубанскому мальчику, страдающему тяжелым недугом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Моргенштерн приехал в кубанский город Тимашевск в гости к трехлетнему мальчику. Ребенок борется со спинальной мышечной атрофией. Рэпер взялся его опекать.

О том, что маленькому Илюше Худобе требуется 168 миллионов рублей на заветный укол, артист узнал из соцсетей и перевел на его счет крупную сумму, запустив челлендж. К акции подключились другие селебрити.

Фото: "Типичный Тимашевск"

Моргенштерн пообещал малышу, что приедет в гости. И вскоре улицу, на которой живет Илюша Худоба, заполонили местные жители в надежде получить автограф знаменитого артиста. К слову, о приезде ни сам Моргенштерн, ни семья малыша не сообщали. Первым местом, где заметили звезду, стал магазин игрушек. Здесь известный гость вместе с Илюшей прошел по длинным рядам и купил все, что захотел мальчик. Затем они отправились к нему домой. Пока рэп-исполнитель играл с малышом, к дому съезжались фанаты.

Гостиница в Тимашевске, куда пустили ночевать Моргенштерна

— Водители сказали, что была команда подогнать авто в проулок, чтобы Моргенштерн из машины сразу во двор зашёл. Что он не будет выходить к людям. Ну, мы и не стали ждать. И до полуночи он не выходил из дома, вокруг которого собралась небольшая армия поклонников, - рассказали местные жители.

Остановился Моргенштерн со своей командой в отеле одного из микрорайонов города. На парковке утром 6 августа было замечено авто, которое стояло день назад возле дома Илюши Худобы. Но до этого он собирался поселиться в другом отеле. Там звезду молодежи развернули из-за отсутствия прививочного сертификата. С 1 августа в Краснодарском крае нельзя остановиться в гостинице без данных о вакцинации.

Невеста артиста Дилара Зинатуллина на своей страничке в инстаграме опубликовала видео, снятое из окна автомобиля. На кадрах четко просматривается улица микрорайона, в котором ночевали столичные гости.

— Мы проделали большой путь, я очень переживала перед этой встречей, — написала Дилара в своем инстаграме.

А на странице Ильи Худобы опубликовали видео, снятое в момент, когда Моргенштерн играл с мальчиком. И подпись: «На сцену дома в Тимашевске выходит Алишер Моргенштерн. Но больше ни слова. Полнейший тсссссс. Чуточку терпения. Времени нет, но это тот случай, когда стоит подождать. Что придумал ГЕНИЙ на этот раз? У вас есть идеи?»