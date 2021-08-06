Спасает и умиляет: собака-поисковик взорвала сеть роликами с «работы» и тренировок

Лета по праву носит ошейник "спасатель". Фото: instagram.com/leta.dog

На шее у бельгийской овчарки по имени Лета - ошейник «спасатель». Его собака носит по праву. На ее счету уже три спасенных человеческих жизни, хотя лишь недавно ищейка отметила свой второй день рождения. В жизни этого четвероного поисковика немало тренировок и тяжелых ночных спасательных операций. Именно благодаря этому Лета прославилась на весь интернет и стала настоящей звездой Tik Tok.

Невероятный нюх

В Краснодар Лету привезли из Нижнего Новгорода, где находится питомник Скордона - один из лучших заводчиков бельгийской овчарки малинуа. Именно здесь выращивают и воспитывают работяжек. Собак не для выставок, а для службы. - К породе малинуа я пришел случайно. Всегда мечтал о немецкой овчарке, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» хозяин Леты Николай Хижняк. - Овчарки малинуа - собаки с молниеносным откликом. Они готовы в любую секунду выполнить твою команду и в любое время полностью погрузиться в работу.

Лету привезли в Краснодар из Нижнего Новгорода. Фото: instagram.com/leta.dog

Николай хотел завести не просто домашнего питомца, а собаку, которая будет помогать. Для этого с щенком начали работать кинологи, все свободное время посвящал тренировкам и сам хозяин. У собак должен быть идеальный, четкий рефлекс. А его иначе как постоянными упражнениями не выработаешь.

Чтобы научить собаку искать запах человека, нужно где-то около года или полутора лет предварительной работы. Но у Леты оказался невероятный нюх!

- Уже в 4 месяца мы поехали на сборы волонтеров-спасателей. Там ее протестировали и сказали, что потенциал большой, надо приучать к поиску. В этом мне помогали инструкторы, статисты. По сути во время обучения происходит имитация настоящих поисков – в неизвестной местности пес ищет человека по запаху, - продолжает Николай. - Собака должна уловить запах человека и указать поисковикам направление его движения и своим лаем показать поисковикам место, где он находится. Она может, даже не найти человека, если его нет в зоне ее работы, но помочь значительно сузить круг поиска. И у Леты это отлично получается.

Находит там, где человек не заметит

Лета работает, конечно, не за идею. Как и большинству собак, ей нужна мотивация. Поэтому даже на тренировках ее поощряют, когда она находит «пропавших». За спасенного получает любимое лакомство.

Хвалят собаку и во время реальных поисковых операций. Их в жизни Леты уже было больше двадцати. В августе 2020 года в лесу Кавказского района вместе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» она нашла заблудившуюся пенсионерку. В марте 2021-го снова блистательная работа – в поселке Гирей, что находится под городом Гулькевичи, Лета нашла 83-летнего мужчину. А спустя несколько месяцев, в июле, смогла по запаху отыскать еще одну женщину. Причем в этот раз работа пса усугублялась еще и невыносимой жарой. Несмотря на тяжелые условия, задачу выполнила четко.

Фото: instagram.com/leta.dog

- У нее на счету за год работы три спасенных человека. Это достаточно много, особенно для такой молодой собаки. Более 20 поисковых операций, в которых собака сыграла достаточно важную роль - проверять наиболее сложные участки, чтобы исключить нахождение там пострадавшего. И она выполнила свою работу на все 100%, - говорит хозяин четвероногого поисковика.

О своей звездности не знает

О бельгийской овчарке по имени Лета уже знает вся страна. Четвероногий герой прославился благодаря Tik Tok. Видео с тренировок, спасательных операций да и просто забавных моментов из жизни в социальную сеть стал выкладывать Николай. Ролики стали выходить регулярно буквально весной, но уже сегодня на канал подписано более 55 тысяч человек. А суммарное количество лайков у видео почти миллион!

Настоящий успех! Но о своей звездности Лета, кажется, не знает. Как и прежде, предана она лишь своему хозяину и готова в любое время дня и ночи вместе с ним отправиться на помощь спасателям.

- Надеюсь, что видео с Летой окажутся полезными для кого-то. Но, конечно, я вижу и перспективы в ведении канала. Финансовая поддержка лишней никогда не будет. Дело в том, что обучение собаки-спасателя, содержание, ее тренировки и даже выезды на поиски – очень затратны. И нельзя просто научить искать – нужно постоянно развивать этот навык, - объясняет Николай Хижняк. - Питание у нее тоже отличается от обычного домашнего пса. Все-таки поисковику требуется много энергии, к тому же следим постоянно за ее здоровьем. Ведь помощь Леты может понадобиться в любой момент.

А таких, как она, в России немного, потому на краснодарского помощника возлагают большие надежды.