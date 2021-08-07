Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 августа 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 августа 2021: названы районы Кубани с самым высоким показателем вакцинации

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 5 августа 2021
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения на Кубани идет полным ходом. За восемь месяцев прививку поставил более 1,5 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей в стране.

Так в Кавказском районе план по вакцинации даже перевыполнили – на 17%. В пятерку лидеров прививочной кампании выбились Динской (91%), Курганинский (79%), Калининский (72%) и Усть-Лабинский районы (71%).

Также стали известны муниципалитеты с самыми низкими темпами вакцинации на Кубани. Это Белоглинский, Мостовской, Тихорецкий и Павловский районы.

Отметим, что за время массовой вакцинации прививку от коронавируса поставили 1 622 999 жителя Кубани, в том числе более 1,18 миллиона прошли полный курс. Он состоит из двух прививок – первого и второго компонента.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 7 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 49 заболевших.

Коронавирус в Анапе 7 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 человека.

Коронавирус в Сочи 7 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 11 жителей.

Коронавирус в Геленджике 7 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 16 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 7 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 7 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 человек.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Краснодарском крае 2021: последние новости