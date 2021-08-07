Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 августа 2021: названы районы Кубани с самым высоким показателем вакцинации

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения на Кубани идет полным ходом. За восемь месяцев прививку поставил более 1,5 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей в стране.

Так в Кавказском районе план по вакцинации даже перевыполнили – на 17%. В пятерку лидеров прививочной кампании выбились Динской (91%), Курганинский (79%), Калининский (72%) и Усть-Лабинский районы (71%).

Также стали известны муниципалитеты с самыми низкими темпами вакцинации на Кубани. Это Белоглинский, Мостовской, Тихорецкий и Павловский районы.

Отметим, что за время массовой вакцинации прививку от коронавируса поставили 1 622 999 жителя Кубани, в том числе более 1,18 миллиона прошли полный курс. Он состоит из двух прививок – первого и второго компонента.

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