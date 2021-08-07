«Она как будто под гипнозом!»: в Краснодаре при странных обстоятельствах исчезла 85-летняя старушка

Семенова Валентина Ивановна

В Краснодаре на улице Гаврилова живет 85-летняя Валентина Семенова. Вернее, жила. Вот уже несколько дней, как бабушка пропала. Но эта история будет посложнее. Соседи бьют тревогу - бабулю могли украсть ради квартиры.

ОДИНОЧЕСТВО

Валентина Семенова - женщина слабая и одинокая. Живет в небольшой однокомнатной квартирке площадью 36 м2 вместе со своими кошками. Жилплощадь у нее, прямо скажем, незавидная: находится на окраине города, в старом доме. Из-за того, что Валентина Ивановна не умеет прощаться с барахлом, бережет все «на всякий случай», в квартире частенько заводятся тараканы. Но одинокую женщину это не смущает, она привыкла к такой жизни. Муж и дочка ее давно умерли. И вот уже почти 30 лет за ней ухаживают некие брат с сестрой - Сергей и Анна. Познакомились они с ней через свою маму, решили помогать и подписали договор об опекунстве. Теперь заботятся о старушке, готовят ей еду, привозят продукты, борются с тараканами да за здоровьем бабули следят — водят по врачам. Болеет Валентина Ивановна серьезно: диабетик со стажем! Но соблюдать диеты она не любит. Из-за этого периодически страдает от аллергии и псориаза. Год назад у Валентины Ивановны случился инсульт. Поэтому опекунам пришлось заново учить старушку ходить и разговаривать. Со своими обязанностями они справились. Их подопечная начала обходиться без посторонней помощи — самостоятельно выходить на прогулки во двор и выбираться в магазинчики, что находятся рядом с домом. Она даже перестала нуждаться в постоянном наблюдении, звонила своим опекунам лишь тогда, когда нужно было привезти лекарства.

Есть еще у Валентины Ивановны соседка Елена. Она периодически приглядывает за старушкой, приносит ей необходимые лекарства и продукты. Старается делать это как можно чаще. Но вот последние 2 недели никак не могла заскочить — работала допоздна.

- Я постоянно расспрашивала соседей о состоянии Валентины Ивановны, - рассказывает Елена. - Они говорили мне, что с ней все хорошо. Жива. Здорова. С кошками возится да заботу от нового опекуна принимает.

ПОД ОПЕКОЙ, КАК В ТЮРЬМЕ

О новом опекуне соседка Елена ничего не знала. Ей, конечно же, стало интересно, откуда он появился и что случилось с предыдущим. Женщина позвонила известному ей попечителю Сергею и рассказала о новой сиделке. Мужчину эта новость шокировала, и он решил во всем разобраться.

- К Валентине Ивановне, — объясняет Сергей, — пришла молодая девушка. Зовут ее Алена. Мне об этом соседи рассказали. Она представилась ее новым опекуном и сказала, что теперь будет ухаживать за старушкой. Так она еще и нас оклеветала! Сказала, что мы, «прошлые опекуны», не справляемся со своими обязанностями: у старушки все руки в «чешуе» (псориаз), а мы никак не лечим ее! Хотя у нас как раз была запланирована госпитализация Валентины Ивановны.

Хорошо, у соседей был номер «новой сиделки». Они быстро передали его подруге Елене, которая, недолго думая, решила устроить встречу двух «опекунов» — официального и неизвестного. Встреча состоялась в квартире самой Валентины Ивановны (на тот момент женщина еще находилась дома). Алена, новая «сиделка», даже не подозревала, что на встречу придет и ее «коллега» Сергей. Борьба между опекунами шла долгая: с криками и скандалами! Каждая из сторон пыталась доказать свое право быть опекуном для старушки. Доводы были разные: девушка рассказывала Сергею, что нашла его попечительницу на улице в ужасном состоянии — грязную, беспомощную и больную, поэтому ему никак нельзя доверять жизнь женщины. Сергей же всячески опровергал это, говорил, что быть такого не может. Да и потом, Валентина Ивановна рассказывала своим соседям, что новая опекунша сама явилась к ней в квартиру и поставила перед фактом и смене попечителя. Тогда Алена достала «туз» из рукава - предоставила документ, якобы подтверждающий, что Валентина Ивановна переписала на нее квартиру, и сообщила, что старушка уже подала в суд заявление о лишении Сергея прав на опекунство. Несомненно, к такому повороту событий мужчина не был готов. Разрешить спор опекунам так и не удалось. Но зато Сергей смог выяснить, что его «заместительница» отобрала у пожилой женщины телефон, паспорт, ключи от квартиры и деньги (около 40 тысяч). Никаких письменных разрешений Валентина Ивановна на это не давала.

Особенно важен во всей этой ситуации паспорт. При его наличии можно запросто переписать на себя квартиру без хозяйского ведома. Соседка Елена сразу же это поняла. Ей удалось забрать документ из рук новой «сиделки» и вернуть его обратно Сергею.

- Я же понимаю, зачем им нужен паспорт, — объясняет женщина, — но сделать этого я им не позволю! Я ни в коем случае не претендую на жилплощадь. Для меня главное, чтобы Валентина Ивановна жива была. А если они квартиру отберут, то, понятное дело, соседку мою выгонят на улицу. Там-то она точно не выживет. Поэтому я отобрала у них паспорт и вернула его Сергею. С ним мы, конечно, знакомы не очень давно. Но он мне показался порядочным: присматривает за Валентиной Ивановной почти 30 (!) лет, по врачам ее постоянно возит, а Алена эта — две недели посмотрела за старушкой и уже на квартиру претендует. Неправильно это.

На следующий день Сергей решил проведать старушку, но не нашел ни ее, ни мошенницу.

- Пришел, а дома — никого. Только свет горит, да телевизор работает. Даже дверь входная не закрыта. Куда делась Валентина Ивановна, я не знаю. Соседи рассказывали мне, что новая «опекунша» собиралась устроить ее в хороший пансионат. Но где они сейчас, неизвестно, - говорит Сергей.

- Телефон Валентины Ивановны был отключен, — продолжает рассказывать опекун, — поэтому после ее пропажи мы начали бить тревогу, обзванивать все службы, писать заявления.

Через несколько дней телефон снова появился в «сети». Официальный опекун тут же набрал номер Валентины Ивановны, но вместо голоса своей попечительницы услышал голос чужой женщины. Она представилась пропавшей старушкой и сказала, что «находится в зиповской больнице, с ней все хорошо, волноваться не стоит».

Позже Сергею поступил еще один звонок, тоже с номера Валентины Ивановны. На другом конце провода была та же женщина, но на этот раз она общалась от своего лица. Попросила Сергея о помощи, сказав, что состояние у Валентины Ивановны крайне тяжелое. Ей срочно требуется операция. А для этого нужен тот самый заветный паспорт, который снова находится у Сергея. Мужчина рванул в больницу. Где ему сообщили, что несколько дней назад к ним действительно поступала пациентка с таким именем. Но ее сразу же отпустили домой — состояние у нее было отличное.

Дозвониться до Валентины Ивановны удалось только соседке Елене.

- Как только Валентина Ивановна появилась в «сети», я тут же набрала ее. Она сказала мне: «Лена, у меня все хорошо, я в платной клинике! Только приходить сюда нельзя и телефоном пользоваться тоже.» Больше на связь она не выходила. Но во время нашего короткого разговора я слышала, как ей кто-то подсказывает, шепотом надиктовывает слова. Она их послушно повторяла. Мне кажется, что она под гипнозом!

На днях соседке и опекуну позвонили из полиции и сообщили, что Валентина Ивановна находится в доме престарелых. Сергей и Елена сразу же направились туда, но свою бабушку так и не смогли увидеть. Ее снова куда-то увезли.

Где сейчас находится Валентина Ивановна, неизвестно. Телефон снова отключен, на связь она не выходит. Соседи и опекуны продолжают поиски, работают со спецслужбами.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Бабушку нужно спасать

- Ситуация запутанная, - объяснил “КП”-Кубань” адвокат Алексей Иванов , - чтобы в ней разобраться, первым делом необходимо связаться с пропавшей. Только она сможет рассказать правду. Ведь в этом деле может быть два аспекта: криминальный (если старушку действительно выкрали) и человеческий (если женщина сама решила поменять опекуна). Лишь после после этого сможем делать выводы, кто прав, кто виноват.

"Комсомолка" просит правоохранительные органы обратить внимание на эту ситуацию.