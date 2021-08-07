20 детей сняли с поезда Мурманск-Адлер с подозрением на кишечную инфекцию

Их доставили в ближайшие больницы Фото: Виктор КЛЮШКИН

ЧП случилось днем 7 августа в поезде Мурманск-Адлер. Там госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию, еще у 15 наблюдались симптомы. Они продолжили свой путь. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

- Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск - Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию. Еще 15 несовершеннолетних пассажиров с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра, - сообщает ведомство.

Детей госпитализировали в ближайшие больницы. Всего на отдых ехали около 250 детей.

Сейчас их состояние оценивается как легкая и средняя степень тяжести вреда здоровью. Заведено уголовное дело. Специалисты взяли пробы воды и продуктов, опросили свидетелей. Расследование продолжается.

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