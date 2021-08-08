Мама Алисы Тищенко о выступлении на Олимпиаде в Токио: «Я не видела ее больше года, но финальное выступление смотреть не смогла!»

Алиса Тищенко.

Олимпиада в Токио подошла к концу. Под занавес соревнований 17-летняя кубанская гимнастка Алиса Тищенко в команде с гимнастками сумела завоевать серебряную медаль! Эта награда далась девушке очень непросто. Лишь родные и тренер знают, что за медалью стояли изнуряющие тренировки. Ради победы она год «жила» в спортивном зале.

На гимнастический ковер российская команда выходила дважды. В квалификации наши гимнастки выполнили чистейшие безукоризненные упражнения с пятью мячами. Во время выступления девчонки успели не только показать свое мастерство, но и сменить образ – у них были купальники-трансформеры. После первой части квалификации российские спортсменки набрали 45,75 балла. Далее гимнастки блестяще выступили в комбинированном виде (две булавы и три обруча) и увеличили свой результат до 89,05 балла. Таким образом, наши спортсменки шли на втором месте.

В финале группового многоборья в художественной гимнастике россиянки традиционно были фаворитами. С 2000 года наша сборная выигрывала только золото в этой дисциплине. Поэтому девчонки боролись за медаль изо всех сил. Особенно после несправедливого оценивания сестер Авериных.

Алиса сразу после возвращения домой начнет подготовку к следующей Олимпиаде в Париже.

Космическое выступление от сборной России было в первом упражнении! Очень сложная композиция, но девушки справились, держали высокий темп. Правда, судьи выставили лишь 46,2 балла. Далее зрители увидели прекрасную программу от наших девушек под увертюру из «Руслан и Людмила». Все было красиво и синхронно, но итоговая оценка судей -44,2, в сумме — 90,4 балла. Увы, это только второе место. Болгария выиграла золото.

Стоит сказать, что Алиса Тищенко – самая юная спортсменка в команде национальной сборной. Ей всего 17 лет. Как признается наставник гимнастки, из спортивного зала девушка не выходила по 12 часов в сутки. Она работала с раннего утра и до вечера.

Дома за спортсменку переживала мама Виктория Лысенко, сама в прошлом гимнастка. Выступление дочери она не смотрела – слишком волнительно. Но и спать, конечно, она тоже не смогла.

- Я в этот момент мыслями, конечно, с ней. Честно говоря, до сих пор не верится. Такое чувство, не осознается, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» мама Виктория Лысенко после выступления. - Я ее больше года не видела! Она уехала весной 2020-го из Краснодара и тренировалась все время в Москве. Я все время старалась ее успокоить. Говорю: «не думай о том, что это Олимпиада. Просто делай, как ты умеешь!»

По словам Виктории, гимнастки мечтали о золоте, но после вчерашнего выступления сестер Авериных и несправедливого судейства, тревожно стало всем.

- Дочь еще не звонила – я ее пока не беспокою, - говорит мама спортсменки. – Но хочу сказать, что еще до поездки в Токио она призналась, что хочет поехать в Париж и там взять золото!

И, по словам тренеров, у девушки есть все шансы. Хотя в спортивную секцию Алису привели в 6 лет. По меркам художественной гимнастики это поздний возраст. В то время, как другие девочки уже умели работать с предметами, Алиса еще не могла найти общий язык со скакалкой. Но благодаря упорству и трудолюбию вскоре смогла попасть в число лучших начинающих спортсменок

- У нее очень хорошее качество – она не обижается. Вот ее поругали, ей сказали – она делает. И она не обижается ни на замечания, ни на тренеров, ни на спортсменов. Это очень хорошее качество. Она спокойная, упорная, не упрямая, а упорная – это разные слова, - отмечает тренер Елена Серебрякова.

На счету Алисы Тищенко четыре золотые медали в ее первом международном старте, победы в краевых турнирах. В свои 17 – она мастер спорта международного класса и самая титулованная гимнастка в Краснодарском крае.

- Ей самое главное – начать, потому что это девочка, которая может держать себя в руках. Перед ней задача очень серьезная, несоизмеримая с ее возрастом, с ее опытом она выступала только по юниорской программе, - добавляет директор Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Татьяна Полионова. - Она знает, что все от нее ждут хороших выступлений, потому что в команде нельзя подводить. Тем более девочки сделали программу, равной которой нет.

По словам Татьяны Полионовой то, что показали всему миру российские гимнастки, не выполняет никто. Потому что все элементы буквально на грани фантастики.