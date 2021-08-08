Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с танкера в 200 кв. м.

ЧП произошло во время погрузки с терминала КТК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Черном море под Новороссийском 7 августа произошел выброс сырой нефти. Примерная площадь загрязнения составила 200 кв. м. Сейчас на месте активно ликвидируют последствия случившегося.

- Инцидент произошел на причале ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. Разлив произошел из выносного нефтеналивного устройства (одного из трех, находящихся в шести километрах от берега), танкера «Minerva Symphony» под флагом Греции, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Росморречфлота.

Также представитель ведомства пояснил, что по данным на утро 8 августа, силами аварийно-спасательного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) устранено 200 кубометров нефтесодержащей жидкости. На месте работает 17 единиц техники. На месте разлива выставлены боновые заграждения. Точные объемы разлива сейчас уточняются.

За помощью Росморречфлота профессиональные аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий, пока не обращались. Также «КП»-Кубань» стало известно, что силы Морспасслужбы находятся в готовности оказать необходимую помощь.

По данным на 10 утра 8 августа, место разлива нефтепродуктов локализовано. Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.