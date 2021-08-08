«Перед Играми они не комбинации учили, а кроссы по 20 км бегали»: кубанские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио

Фото: ГК Ростов-Дон

- Фух, живой, валерьянки бахнул, – встретил нас Сергей Сень, отец Анны Сень, лидера сборной России по гандболу. В финале Олимпийских игр-2020 в Токио русская команда играла с Францией.

Только дать бой трехцветным россиянки не смогли. Они проиграли оба тайма и уступили – 25:30. Хотя оставили все силы на паркете.

- Французы навязали свою игру. Ту, которая их устроила. Возня, убаюкивание. Мы повелись на их игру. Мы не раскрыли свои козыри, быстрые атаки. Выиграли не французы – мы проиграли, – заявил Сень.

Фото: личный архив

Олимпиада в Токио – уже вторая для 30-летней полусредней Анны Сень. Уже больше десяти лет она играет за команду «Ростов-Дон», хотя родилась в Краснодаре.

Аня даже начинала карьеру в местном клубе – «Кубани». Но не задержалась. Уехала в соседний Ростов, год поиграла в Венгрии и вернулась на юг России – поближе к родителям. Они осели в Краснодаре.

Папа Сень – руководитель кубанской федерации армспорта, заслуженный тренер России, мама – мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

Фото: личный архив

- Я ей перед Токио сказал, чтобы есть все шансы на финальный дубль, замечательный же состав! – признался Сергей Сень после финальной игры. – А вы знаете, как перед Играми девочек загоняли? Представьте, мне Аня звонила из Сочи. Говорит: «Сегодня 18 км бегали, вчера – 20, 22, 24». Такого не должно быть! Причем общая выносливость и гандбол? Надо игровые комбинации было!

Вместе мы смотрели матч в доме у друзей Сергея Сеня. Найти паб или кафе с большим экраном в Краснодаре оказалось невозможно. Одни не работали, другие просили дополнительную плату за ранний выход персонала.

Сергей Викторович общался с нами в перерывах между разговорами. За пять минут до начала игры его телефон разрывался от звонков.

Фото: личный архив

- Ой, Тарасиков (первый тренер Ани) звонит, – извинялся Сергей. – Он переживает, всю Олимпиаду так. Я тоже переживаю. Вчера не сдержался и написал дочке: «Анечка, завтра наш день! Победа будет за нами! Россия вперед».

В субботу Аня ответила сердечком, а в воскресенье взяла серебро. Ей немного не хватило для победы.

- Ой, я перед игрой немного валерьянки принял. Так, для храбрости. Чтобы не переживать сильно, не помогло, – признался Сергей.

Фото: личный архив

Удивительно, но первые шаги Сень в спорте были совсем не в гандболе. Совсем маленькая Аня занималась плаванием. Впервые она попала в бассейн еще в три года. Занималась неофициально. Таких малышей еще не брали в секцию.

Официально заниматься она начала уже в пять лет. И даже мечтала стать Олимпийской чемпионкой – по плаванию. И мечта сбылась – только в гандболе. Им Аня занялась в шестом классе.

- Я сам, когда подростком был, за сборную Брюховецкого района по гандболу играл, мне этот вид спорта очень близок, – вспоминает Сергей.

Воспитанием Ани занялся Александр Тарасиков – легенда кубанского гандбола. Уже в седьмом классе он зачислил девчонку в гандбольный клуб и даже назначил зарплату. На них Сень купила новый телефон.

Фото: ГК Ростов-Дон

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сень ушла в декрет. Родила сына и вернулась на паркет. Уже спустя два месяца она играла за «Ростов-Дон», а через четыре – за сборную Россию. Она делала все, чтобы быстрее набрать форму и сделать золотой дубль.

- Я сам с деревни. Наши бабушки, старшие говорили, что раньше женщины работали в поле. Они рожали детей и шли обратно в поле. Я тоже детей воспитывал так. Что нужно преодолевать трудности, – говорил Сергей.

Олимпиада в Токио – не последняя Ани. Она планирует выступить в Париже – на Играх в 2024 году.

- Ну а чего? Три года всего осталось. Не четыре даже. А Ане всего 31, – признался Сень-старший.

Олимпиада в Токио позади. Но у Анны Сень уже полно планов. В ближайшее время она поступит в университет. Это уже не первое образование для гандболистки.

- Мы думаем над Государственным управлением. У нас как: я даю идеи, дочь воплощает. Так Аня уже закончили юридический факультет, – заключил Сергей Сень.