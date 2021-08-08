Сочинцам рассказали о «южной сиесте»

Руководитель исполкома партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Дмитрий Гусев

По сведениям ЦИК России, 26 партий заявили о своём участии в выборах. 6 августа на курорте состоялась встреча представителей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» с будущими избирателями. На встречу с руководителем центрального аппарата «СР» Дмитрием Гусевым и его однопартийцами пришли около 40 человек.

Члены партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» представили сочинцам основные тезисы, с которыми они идут на выборы в сентябре. Во-первых – это установление в России базового дохода, т.е. ежемесячной выплаты каждому гражданину РФ в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, справедливороссы предлагают отменить пенсионную реформу.

- И третий пункт нашей предвыборной программы, -: «мы за то, чтобы ввести в южных регионах России, в том числе, в Сочи, так называемую «южную сиесту», 20-ти процентную доплату за работу в жаркие летние месяцы, подобно северному коэффициенту. С этим партия идет на выборы в Госдуму - подчеркнул руководитель исполкома партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Дмитрий Гусев.

Встреча с избирателями

Предполагается, что «Южная сиеста» будет распространяться на 15 регионов, где суммарно проживают 30 млн россиян, что составляет почти 20% населения всей страны. Сейчас партия готовит поправки в Трудовой кодекс РФ, для того, чтобы ввести 20-ти процентную надбавку. Помимо денежной компенсации планируется установить гибкий обеденный перерыв для граждан, работающих на улице в летний период.

Поддержать «СР» сегодня на встречу с сочинцами пришла общественный деятель, юрист, кандидат в депутаты Государственной Думы от Серпуховского округа Московской области Екатерина Гордон.

Встреча с избирателями

- Я не являюсь членом партии «Справедливая Россия», но именно благодаря Сергею Миронову у меня сегодня есть возможность участвовать в выборах по Московской области. Он лично поддержал мои инициативы. Я не буду вступать ни в какую партию в этот период, но я сделаю все, для того, чтобы эти выборы прошли честно. Я приглашаю людей побыть наблюдателями на этих выборах, а еще лучше – проголосовать. Можно много сидеть по углам и говорить о том, что не бывает честных выборов, а можно прийти, увидеть, и победить, - отметила Гордон.

Подобные встречи с электоратом, накануне выборов в Госдуму 19 сентября, проходят уже на протяжении нескольких последних месяцев по всему региону.

- По приглашению председателя ТОС я сегодня пришла на мероприятие, организованное партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». У жителей микрорайона есть вопросы и необходимо иметь разные точки зрения на их решение , - сказала местная жительница Татьяна Самохвал.

На территории города Сочи органами местного самоуправления, в рамках своих полномочий, выделено 22 помещения для проведения встреч с электоратом, где кандидаты могут представить свои политические платформы. По оценке члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, «Сочи показал высокую готовность к проведению выборов».

Со 2 августа стартовал прием заявлений о голосовании по месту нахождения. Заявление можно подать лично в любом офисе или филиале МФЦ Краснодарского края и территориальной избирательной комиссии, а также онлайн — через портал Госуслуг в сети Интернет.

Адреса пунктов приема заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы вне места своего жительства:

Адлерский район:

1. ТИК Адлерская г. Сочи (ул. Кирова, дом 53, кабинет 10 (администрация Адлерского внутригородского района г. Сочи).

2. МФЦ в Адлерском районе (г.Сочи, ул.Кирова, 53)

Лазаревский район

1. ТИК Лазаревская г. Сочи (ул. Глинки 4, каб. № 22 (администрация Лазаревского внутригородского района г. Сочи).

2. Дополнительный пункт приема заявлений: г. Сочи, мкр. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 39 А, кабинет №3 (администрация Волковского сельского округа).

3. МФЦ в Лазаревском районе (п. Лазаревское, ул. Лазарева, 58).

4. МФЦ пгт Дагомыс (г. Сочи, ул. Армавирская, д.20 А, корп. 3.

Хостинский район

1. ТИК Хостинская г. Сочи( г.Сочи, Курортный пр.106/А

(администрация Хостинского внутригородского района г. Сочи)

2. МФЦ в Хостинском районе (ул. 20-й Горнострелковой дивизии, 18 А).

Центральный район

1. ТИК Центральная г. Сочи (ул. Навагинская, 18 (администрация Центрального внутригородского района г. Сочи).

2. МФЦ в Центральном районе (ул. Юных Ленинцев, 10).