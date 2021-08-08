Под Новороссийском вышедший на берег смерч разрушил часть пляжа

Смерч разбушевался в Широкой Балке

Мощный смерч образовался утром 8 августа в море неподалеку от новороссийского села Широкая Балка. Вихрь покружился в воде, затем вышел на берег. Воронка за несколько минут разрушила часть пляжа и растворилась в воздухе.

Очевидцы сняли на мобильники, когда смерч подбирался с акватории Черного моря к берегу. Отдыхающие говорят, что летали оторванные крыши кафе, москитные сетки, деревянные пляжные зонтики и беседки.

На пляже переворачивало катамаран. Фото: chp_krd

По предварительным данным, пострадавших среди людей не оказалось.

В МЧС сообщили, что смерчи в Черном море могут образовываться в течение двух дней. Спасатели просят туристов и местных жителей быть осторожными и в непогоду оставаться дома.

Мэр Новороссийска отметил, что городские службы сегодня работают в усиленном режиме.

- Службы ЖКХ после ливня убирают заносы, расчищают ливнёвки. Накануне на пляже в Алексино спасли 81-летнюю жительницу Новороссийска, она пошла купаться в шторм. Погода сегодня остаётся дождливой, сохранится гроза. Берегите себя и своих близких, - написал в соцсетях Игорь Дяченко.

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