Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 августа 2021: за два месяца заболевших увеличилось втрое

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае каждый день госпитали принимают людей с коронавирусом. За два месяца заболевших увеличилось втрое. Если в июне фиксировали в день по 93-96 случаев, то сейчас цифры переваливают за 250. Такая же ситуация с летальными исходами, за последние сутки умерли 35 пациентов - это рекорд с начала пандемии. В июне, например, каждый день умирало по 10-12 человек с коронавирусом.

По данным на 9 августа, в регионе за сутки заболели еще 259 человек, в том числе 12 детей.

Самыми зараженными стали Краснодар, Лабинский, Тихорецкий районы и Горячий Ключ. Здесь выявили 76, 24, 23, и 21 случай. В антирейтинг также попали Кореновсий район, Сочи и Анапа с 16, 13 и 10 инфицированными.

Стоит отметить, что массовая вакцинация населения на Кубани продолжается. За восемь месяцев прививку сделали более 1,6 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей в стране.

Например, в Кавказском районе план по вакцинации даже перевыполнили – на 17%. В пятерку лидеров прививочной кампании выбились Динской (91%), Курганинский (79%), Калининский (72%) и Усть-Лабинский районы (71%).

Также стали известны муниципалитеты с самыми низкими темпами вакцинации на Кубани. Это Белоглинский, Мостовской, Тихорецкий и Павловский районы.

КОНКРЕТНО

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