Полчища стрекоз и мух: Чем это грозит жителям края

Вот так облепили стрекозы многоэтажку в Краснодаре. Фото: Андрей ГРАДОВ.

Жителям и гостям Краснодарского края в этом году природа преподнесла неприятный сюрприз. Из-за наводнений в июле началась духота. Это породило новую напасть - агрессивную мошку, от которой нет спасения на улице. Невероятно много стало и божьих коровок, которые заполонили пляжи. Еще одна беда - комары, которые особенно не дают покоя жителям и гостям региона, кажется, уже с апреля. А сейчас люди стали говорить о нашествии других насекомых.

В августе люди стали замечать полчища мух.

- Мухи одолели, их просто море, — жалуются в соцсетях встревоженные жители пригорода.

В это же время невероятно много стало и стрекоз. Крылатые облепили многоэтажку на Энке. Десятки насекомых, кружащих около дома, заставляют жителей даже верхних этажей закрывать окна. А это нынешним летом то еще испытание.

Полчища насекомых хоть и пугают жителей, но все же угрозы никакой нет. По крайней мере, ученые спешат успокоить тех, кто переживает, увидев незваных гостей.

- Стрекозы миролюбивые и ни на кого не нападают, так что жителям многоэтажки бояться нечего. Они поедают мелких летающих насекомых, в том числе комаров и кровососущих мошек, человеку от них только польза, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Что же касается мух, то это разносчики заболеваний. В первую очередь нужно соблюдать санитарно-гигиенические условия и тогда такого нашествия не будет.

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