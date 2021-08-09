Сам себе экскурсовод: спасатели снимают с гор в Сочи сотни туристов за лето

Лето для спасателей - горячая пора. Фото: ЮРПСО

Недавно спасатели эвакуировали 21-летнюю туристку из Старого Оскола, которая сорвалась со скалы. ЧП произошло в районе каньона Псахо в Сочи. Туристка не могла двигаться. При помощи специальных носилок и альпинистского снаряжения семь спасателей сняли девушку со скального участка на тропу и передали врачам скорой помощи. Можно себе представить, в какие дебри забралась эта туристка, если потребовалось альпинистское снаряжение…

Жарким летом у сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – горячая пора. В погоне за приключениями и уникальными селфи туристы пешком забираются в такие закоулки окрестных гор, что спасатели добираются к ним на автомобилях повышенной проходимости, а то и вертолетом. А это – не очень-то дешевое удовольствие.

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- Например, один час работы вертолета обходится в 250 000 рублей, если это МИ-8, - говорят в Южном региональном поисково-спасательном отряде. - Вылет в район поиска КА-32 стоит еще дороже. Работы порой проводятся не только в горах, но и на море, где с вертолета осматривают «квадраты» размером в несколько крупных городов и не одни сутки…

К затратам на «типовую» поисково-спасательную операцию в горах еще надо прибавить заправку топливом автомобилей, вездеходов, работу кинологической группы (в горах кинологи и их питомцы привлекаются к поиску туристов почти во всех случаях), труд врачей. И если учесть, что поисково-спасательные операции иногда проводятся не одни сутки, государству только одна такая «горная прогулка» туристов влетает в сотни тысяч рублей, а за курортный сезон, понятно, это миллионы.

Фото: ЮРПСО

- С начала года была проведена 231 поисково-спасательная операция в зоне нашей ответственности, - пояснили в Южном региональном поисково-спасательном отряде. - Во время операций главное – это найти и спасти людей. Жизнь человека бесценна, и о «бюджете спасения» никто не думает.

Все расходы по вызволению туристов несет государство в лице МЧС, которое и было создано для того, чтобы спасать человеческие жизни в чрезвычайных ситуациях.

И вот типичный сюжет-прелюдия к поисково-спасательной операции отдыхающих туристов.

Собрались трое молодых мужчин из разных городов на товарищеский обед. Насытились. И что делать? Погода шепчет: жарко и до гор рукой подать. Чем заняться? Правильно - осмотреть окрестности замечательного города Сочи! Тут кругом такие экзотические места, и если кое-что взять с собой (например, холодный зеленый чай), то к вечеру можно нагулять отличный аппетит, физически подзарядиться и поупражняться в скалолазании на лесистых склонах, среди которых имеются «детские» естественные скалодромчики.

В сводках МЧС это выглядит так: «В Южный региональный отряд МЧС России обратились двое туристов и сообщили, что потерялся их друг. Еще днем они втроем вышли на прогулку в лесной массив в районе села Воронцовка. Через некоторое время один из них сказал, что «направляется в сторону Красной Поляны» и ушел. Долгое время друзья не могут до него дозвониться.

Потеряв друга, товарищи подняли тревогу, однако вскоре выяснилось, что они и сами не знают, где находятся». На простые вопросы спасателей об их местонахождении молодые люди давали очень противоположные ответы типа того, что какое-то время назад они где-то внизу видели один домик и, может быть, это горное село. - А может, не село? - Может, и не село, а заброшенный «домик лесника».

В таких случаях спасатели сами вычисляют предполагаемый «маршрут» горе-туристов. Почти всегда известна точка, откуда люди «пошли в горы», однако квадрат поиска приходится расширять до огромных размеров. А через пару часов связь с заблудившимися обрывается по простой причине севшего в телефоне аккумулятора.

Люди ждут спасения. И спасатели делятся на группы, еще раз прокручивая информацию об «увиденном туристами» домике и какой-то деревне. В поисках одних потерявшихся иногда находятся другие… Тоже гуляют…

- Троих парней нигде не видели?

- Нет. Хорошо, что вас встретили, а то мы и сами заблудились...

Путем анализа информации «о трех туристах» наконец-то удается выяснить, что они находятся в лесном массиве где-то у села Воронцовка. Такой небольшой лесной «массивчик» размером в половину острова Бали...

Это типичный сюжет о летнем отдыхе самоуверенных туристов в сочинских горах.

Попав на курорт, гости сразу понимают, что для «шашлыков на природе» сочинские горы – идеальное место. Да и от пляжной жары надо бы проветриться.

Как правило, компания гостей Сочи закупает на сочинском рынке мясо и садится в какой-нибудь автобус «до конечной». Многие маршруты сочинских автобусов заканчиваются у подножья «горно-лесистой местности». Вышли - и дальше пешком в поисках подходящей полянки для разведения костра. По дороге компания употребляет лимонад и долго выбирает пикниковое место. Выбрали, начали готовить мясо, а в горах быстро темнеет. Словом, к моменту приготовления шашлыка пятачок, где накрыта поляна, приходиться освещать сотовыми телефонами. Люди даже не задумываются, что подзарядить гаджет просто негде — в округе только горы и лес.

Понятно, что через пару часов и в абсолютной темени кто-то, кто еще в сознании, набирает 112. SOS!

А дальше все происходит по отработанной схеме. Спасатели поднимаются по тревоге и начинают прочесывать квадратные километры горно-лесистой местности. К поискам подключаются кинологическая служба с отлично обученными собаками, вездеходы, а бывает, и вертолеты…

- Летом спасатели регулярно проводят поисковые операции, которые чаще всего заканчиваются благополучно в течении 24 часов, а иногда поиски занимают и несколько дней, как в июле случилось с молодыми людьми, которые отправились в поход на гору Фишт, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ЮРПСО МЧС России. - Все закончилось эвакуацией пострадавшего вертолетом…

Незнакомые с окрестностями горе-туристы категории «сам себе экскурсовод» чаще всего попадают в поисковые сводки МЧС.

КОНКРЕТНО

Отправляясь в горы, предупреди МЧС

Когда турист собрался в горы, пусть даже на один день, непременно стоит предупредить об этом МЧС.

- Зарегистрировать необходимо и тургруппу, - говорят в ЮРПСО МЧС. - Регистрация туристических групп в территориальных органах МЧС является обязательной. Информировать подразделение МЧС необходимо не позднее чем за 10 рабочих дней до начала похода. Сделать это можно, позвонив по телефону, либо на официальном сайте МЧС России. Отправляясь в поход, в рюкзаке у вас должны быть такие необходимые вещи, как спички, фонарь, минимальный запас продуктов и медикаментов, питьевая вода, запасная одежда. Не забудьте зарядить свой телефон, по возможности, возьмите с собой портативное зарядное устройство.