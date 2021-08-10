Нет на карте и сложно найти: раскрыта тайна заброшенной плотины с лотосами в Краснодарском крае

Лотосовые заросли в поселке Первомайском Фото: Юлия ЧУБАКОВА

В поселке Первомайском, что находится в 60 км от Краснодара, сразу за Горячим Ключом, зацвели лотосы. Нежно-розовые кувшинки появились несколько лет назад на бывшей плотине, которую местные жители ласково называют «Старушкой».

Лотосовые заросли в поселке Первомайском Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- Раньше на этом месте была плотина - объясняет местный житель. - Но потом ее загородили и начали оттуда выкачивать воду, чтобы поливать табак. Конечно, это навредило нашей «старушке», поэтому сейчас она пришла в негодность. А сегодня бывшую плотину заполонили лотосы. Их здесь бесчисленное множество!

Они растянулись почти по всей поверхности воды. Однако откуда появились цветы, неизвестно.

- Растут как пырей на огороде! Через два года наша «Старушка» зарастет полностью, а потом цветы переберутся и на другую сторону плотины, - говорят местные.

Лотосовые заросли в поселке Первомайском привлекают любителей фотосессий Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Однако для многих это место — главная достопримечательность. Люди любят устраивать тут прогулки на лодках по «лотосным зарослям».

На карте это место никак не обозначено, поэтому о нем практически никто не знает. «Комсомолка» дает координаты этого живописного местечка.

Лотосовые заросли в поселке Первомайском Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Как добраться?

Плотина находится на улице Нахимова. Чтобы добраться до нее, сначала необходимо заехать в поселок Первомайский (60 км от Краснодара). Так, вы попадете на главную улицу поселка - Ленина. Дальше необходимо двигаться прямо, до местного парка (8,3 км). Оттуда свернуть налево на улицу Нахимова и проехать еще 390 м. Свернув направо, вы увидите плотину с лотосами.