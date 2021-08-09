«Ее избивали двое»: Мужчина попал в реанимацию после того, как вступился за девушку в Геленджике

Александр Сорокин. Фото: Личный архив

50-летний Александр Сорокин совсем не тяжеловес и не имеет разрядов по боевым единоборствам. Он работает водителем в мэрии Геленджика. Но услышав женский крик о помощи поздней ночью, 4 августа, во дворе одного из корпусов жилищного комплекса «Кубанская марка», побежал спасать. У него самого дочь.

- Их было трое. Видимо, не очень трезвые начали приставать к девушке. Александр Петрович наблюдал эту сцену с балкона своей квартиры, - рассказывают соседи. - Начал кричать им сверху. Но они не обращали внимания на него. Он пошел вниз. А дальше...

Дальше смелого Александра уже увозила скорая. Девушка смогла вырваться и убежать, потому что тройка хулиганов переключилась на выяснение отношений с ее защитником. Били так, что у Александра сломаны лицевые кости. Лежачего его добивали ногами. А потом скрылись в ночи.

- Папа в реанимации. Если кто-то знает этих подонков или что-то слышал, не оставайтесь равнодушными, откликнитесь. Отцу предстоит длительное лечение, - написала в тот же день дочь Александра Анна.

К слову, в коллективе об Александре Сорокине отзываются исключительно как о порядочном и вежливом человеке.

- Наверняка он пытался урегулировать конфликт мирными методами. Но, видимо, человеческое чуждо тем негодяям, которые были во дворе его дома в тот день. Мы очень гордимся, что работаем с таким настоящим мужчиной, - рассказали "КП" - Кубань" в мэрии курорта.

Александр пришел в себя. А родные надеются на объективное расследование этого нападения.