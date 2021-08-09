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Происшествия9 августа 2021 14:08

«Маму Розу» из Краснодарского края отправили на восемь лет тюрьмы за организацию проституции

Уже после задержания она пыталась откупиться от полицейских деньгами. Но только усугубила наказание
Ева МУР
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Приговор вступил в законную силу

Приговор вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летняя жительница Тихорецка в Краснодарском крае организовала интим-салон в местной сауне. Под видом массажисток она принимала на работу юных девушек (в ее "штатном расписании" были и несовершеннолетние), а потом отправляла их заниматься проституцией. На один из сеансов под видом покупателя пришел оперативник. Тогда "бизнесвумен" и погорела с поличным.

Уже в отделе полиции она по привычке попыталась договориться с полицейскими. И предложила им 240 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Но только усугубила свою ситуацию, получив еще одну уголовную статью - "Дача взятки".

Вместе с сутенершей в сауне полицейские задержали и пять работниц интим-салона. Но те отделались только штрафом по административной статье "Занятие проституцией".

А вот их "маму Розу" (имя нарицательное для подобных дам) в мае осудили на восемь лет тюрьмы, назначив при этом штраф в 2,4 млн рублей. Но она обратилась в Краснодарский краевой суд с апелляционной жалобой.

- Рассмотрев материалы уголовного дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для изменения приговора и смягчения назначенного наказания. Приговор Тихорецкого городского суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Приговор вступил в законную силу.

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