14-летней школьницы не оказалось ночью в комнате: завершены поиски загадочно пропавшей девочки

Расследование исчезновения школьницы продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летняя девочка бесследно исчезла 24 января 2021 года. Утром она вышла из дома на улице Кузнечной, что в станице Новомышастовской, и пропала. Родители забили тревогу, когда зашли в комнату, но не застали дочь.

О своих планах школьница никому не сообщала - о том, куда она направилась, родные не знали. Но еще сильнее семью взволновало то, что телефон, который обычно был с собой у Лики (имя изменено согласно требованию законодательства), был выключен.

В краевом Следкоме завели уголовное дело после пропажи ребенка. Девочку разыскивали и правоохранители, и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

Всех автомобилистов, кто двигался на участке дороги между Краснодаром и Славянском-на-Кубани в ночь на 24 января, просили предоставить записи с автомобильных регистраторов. Это могло помочь в поисках.

Родственники пропавшей девочки даже предлагали вознаграждение за информацию о ней - новый айфон.

Но спустя более полугода тело ребенка было найдено недалеко от станицы Новомышастовской, на рисовом валу, в камышах. Для опознания потребовалась экспертиза. Вскоре она подтвердила - Лика погибла.

- Предварительно, ее смерть не носит криминальный характер, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

К слову, родители Лики до последнего надеялись, что найденные останки - не их дочь. Однако сегодня, 9 августа, официально поиски Лики прекращены. Причину смерти подростка еще предстоит установить детально.