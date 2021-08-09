Ночи в Сочи – голые и пьяные

В Сочи - темные ночи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

На Сочи ночь скатывается с гор. Она на цыпочках подкрадывается к морю, укрывая уставшие за день пляжи прохладным покрывалом тихого ветра. Ночь зажигает звёзды и убаюкивает море, чтобы волны до рассвета успели от нас отдохнуть. Ночью пляжи пустеют, и только в самых темных закоулочках слышится тихий шепот. Кто-то признается в любви. И ночь подслушивает эти слова под музыку моря.

- Мы еще встретимся?

- Нет.

- Никогда?

- Никогда…

Курортная ночь соединяет сердца, а утро бессовестно разлучает. И, наверное, сердца замирают от грусти, когда приходит пора расставаться с городом, где всего за одну ночь на одном дыхании легко прожить целую жизнь, оставив ее на память морю и лету, которое трудно забыть и вычеркнуть из памяти. Всего одна южная ночь и целая жизнь…

В Сочи - темные ночи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Сочинской ночью мобильный телефон превращается порой в единственную ниточку, которая соединяет двух людей. Пусть они и познакомились только сегодня днем. Мобильный оставляет надежду на встречу, даже если кто-то немного опоздал или заблудился в незнакомом городе Сочи с его романтичными томными ночами.

- Алло, ты где?

- Здесь, на море. Около Нептуна.

- Какого?

- На Приморской набережной.

- Лечу!

Скоро полночь. Наблюдаю за дамой «немного за тридцать». Ну или за сорок - какая летом разница? Им, конечно, на курорте есть возможность выйти замуж за принца. Только вот где его найти? На пляже? Габариты выдает купальник. На танцполе ночного клуба? В последний раз они передвигались на танцах еще в прошлом веке и, видимо, решили просто променадить на приморской набережной. Мимо любимых «фастфудов», уютных ресторанчиков и поющих ансамблей.

Через часок приморского дефиле она познакомилась с солидным мужчиной и, видимо, подумала, что кавалер «генерал в отставке» или фельдмаршал. Пришла в ресторан - курсант необстрелянный: «Безалкогольное пиво будете? С орешками!!!»

- Не знаю…

- Ну вот и хорошо. Даме – колу без газа и коки.

Мадам вспылила и покинула «экономную» пристань и летящей походкой пошла вдоль берега моря. Казалось, в это время вокруг все ждали приключений. Девушки прямо на бегу подкрашивали губы, солидные мужчины подтягивали отутюженные шорты-брюки типа бермуды и изо всех сил втягивали надутые ячменным соком животики, но рубашки все равно не застегивались.

На «мою» даму никто не обращал внимания. И вдруг:

- Вы тоже кого-то ищете? - перед мадам возникла девушка со жгучими глазами «южной ночи» и загадочной детской улыбкой.

Подслушиваю (сам знаю, это не хорошо, не пилите).

У мадам само по себе вырвалось:

- Мне не надо гадать.

Незнакомка засмеялась:

- Я совсем не по этому делу.

- А по какому? - девушка улыбнулась. - Держу пари - вы хотите с кем-нибудь познакомиться. Я тоже. Не будем терять времени, ведь мы, свободные интересные дамы, и, согласитесь, не собираемся ужинать на ваши скромные сбережения или мою повышенную стипендию. Пошли…

- Никогда не пойду замуж! Теперь знаю этих мужиков, - начался разговор. Говорила та, что помоложе. - Все они одинаковые - что здесь, что там. За молоденькими гоняются, а жены их ждут. Устали, бедные …

Наблюдаемая дама полюбопытствовала:

- А как ты попала в Сочи?

- Меня выслали из-за границы. В одном из отелей была облава. Задержали. Судья выписал «депорт». Сочи был ближайший морской порт нашего СэНэГэ. За рубежом до сих пор считают нас всех гражданами Советского Союза. Наташа, Наташа…

- Уехала бы к родителям.

- На какие тугрики? Да и зачем. Впрочем, давно это было…

Она выпила кофе. Сказала:

- На лето многие девчонки все равно слетаются в Сочи. Для Сочи даже Эмираты не конкурент. Здесь богаче и добрее. Так что пойдем поймаем какого-нибудь дядечку на ужин…

Они поплыли по морской набережной. И испарились. Не допытывайтесь! Я не знаю, что было дальше...

В Сочи - темные ночи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Ближе к полуночи побрел на любимый с детства пляж. Теперь он окружен ресторанами и освобожден от заборов. Конечно, как днем он не работает и охраняется очень гостеприимно. Помню, у нас, сочинских мальчишек, была такая ночная летняя шутка. Или по-современному «программа розыгрыш». По ночам мы отпрашивались у родителей как бы на рыбалку, предварительно выпросив у бывалого рыбака-соседа пару килограммов ставриды. Шли на ночной пляж. А там подглядывали в бинокль за туристами и разыгрывали их.

Когда влюбленные парочки шли купаться в ночном море, они, естественно, делали это без одежды. Майки, брюки и юбки оставляли на берегу. А тут как тут мы с компанией. Словом, переносили одежду метров на сорок и устраивались поудобнее с биноклем. В двенадцать лет каждый из нас не раз видел фильмы "16+" без дублеров и сидения в переполненных кинотеатрах. Надо сказать, что пользовались этим пляжным "кинотеатром" и товарищи при исполнении – дружинники.

Завидев ночью купающихся, "народная милиция нравов" группой в три человека подплывала к "брошенной" одежде. Громко приказывали:

- Товарищи, выйдите из воды! Предъявите документы!

Естественно, чтобы показать паспорт, купальцам надо было выйти из моря во всей красе. Понятно, что у девушек документы проверялись особенно тщательно и долго.

- Разве это вы на фотографии? Не похоже…

Впрочем, эта пляжная ночь была непохожа на ту, из детства. Свобода! И полуголые люди стояли даже в очереди за безалкогольным пивом без документов, но с деньгами. Никто на это "безобразие" не обращал внимания - люди были веселы, счастливы и бесшабашны. И все-таки знатоки ждали, когда крепкие безалкогольные прохладительные напитки, стуча зубами от холода, придет покупать накупавшаяся в ночном море девушка. Да, да, она может быть во всей красе…

И Нимфа обязательно приходила. Очередь расступалась. Безалкогольное пиво текло по усам…

В Сочи - темные ночи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Один мой товарищ очень любил ночные сочинские пляжи. У него была очень интересная «история для девушек». Друг под вечер зарывал на пляже бутылку шампанского и среди ночи говорил новой знакомой:

- У нас около моря по традиции закапывают в гальку шампанское. Пойдем откопаем!

Шли. Он откапывал. Девчонки «сходили с ума». Правда, одна дама заподозрила подвох и сказала:

- А давай откопаем еще одну!..

Товарищ обомлел, авторитет «местного авторитета» рушился. Однако его спасла сама девушка. Она тихо сказала:

- Не хочешь, я сама найду!..

Через пять минут мадам откопала на пляже «дюрсо». И сказала, что она «вообще-то не из Мурманска», а сочинка. Естественно, и друг раскрыл карты, что он не из Ангарска, а с улицы Роз. Хеппи-энд случился осенью. Они поженились.

Темная сочинская ночь хранит море историй и самые светлые воспоминания.

…Жаркая летняя ночь отступала от Сочи. Освобождала курортный город от своих томных и ласковых пут. Кто-то давно проснулся и собирается на работу. Кто-то еще не ложился спать. Впереди был еще один день беззаботного отдыха у моря. И каждый такой день несет новые встречи, радости и расставания, оставляя самые светлые воспоминания о темных сочинских ночах. Кому-то новый день подарит надежду. Кому-то принесет разлуку. А потом снова наступит ночь. И она скроет от посторонних глаз свои тайны. И она будет хозяйничать в городе до первых лучей солнца. А потом незаметно растворится.

И не повторится никогда.