Директор вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и ее подчиненные задержаны из-за отравления детей

Фото: Анатолий Жданов.

После госпитализации 70 детей, которые ехали из Мурманска в Адлер на поезде, следователи начали расследование. Напомним, все случилось на выходных, когда ребята из Карелии отправились на побережье. Как позже выяснилось, дети обедали в вагоне-ресторане, и блюда, которые им подавали, были далеко не первой свежести. У госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер детей обнаружили гастроэнтерит. После случившегося СК возбудил дело, прокуратура начала проверку.

После проверок стало известно, что директор вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и ее подчиненные, а именно повар и официант, задержаны. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшем угрозу наступления таких последствий.

- Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, следователями проведен масштабный комплекс следственных и процессуальных действий в Мурманске, Москве, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России.

Во время разбирательств также выяснилось, что повар и официант вагона ресторана знали о том, что болеют. У них нашли норовирусную инфекцию. Но об этом своего начальника они не предупредили и приступили к своим обязанностям.

- Это привело к распространению массового заболевания детей, - добавляют в СК России.

Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медицинского обследования персонала. Это также привело к массовому заражению несовершеннолетних инфекционным заболеванием.

- Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следствие предъявит им обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, - добавляют в Следственном комитете России.