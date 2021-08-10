Кодовые замки, а рядом – темный проулок: как сейчас выглядит дом, в котором жил Григорий Лепс

Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти 30 лет назад Гриша Лепсеверидзе покинул квартиру в обычной сочинской многоэтажке на улице Красноармейской в Сочи и перебрался в Москву. В столице раскрутился и свое детское прозвище Лепс сделал сценическим именем. Григория Лепса сейчас знает весь мир, он – один из популярных российских исполнителей. А в тихом и уютном дворике, где когда-то жил Григорий, его до сих пор помнят.

Дом, в котором в Сочи жил Григорий Лепс Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Я давненько не был здесь. Хотя и вырос на улице Красноармейской в доме №10, напротив Красноармейской, 12, где и жил Гриша Лепсверидзе - Григорий Лепс. Его и в детстве во дворе и школе все так звали. Вот эта улица, вот этот дом. Двор нашего детства.

Повезло. Как в сказке открылась дверь «в подъезд Лепса». Все двери теперь с кодовыми замками, совсем не так, как в добрые 60-70-е. На порог, подышать воздухом, вышла бабушка.

- Здравствуйте, Григорий Лепс вашим соседом был? – спрашиваю.

- Гришка, что ли? – улыбается она.

- Григорий Викторович, - делаю замечание я.

- Сосед-сосед! Замечательная семья, отец Виктор просто золотой был человек, - говорит женщина.

- А Григория помните в детстве?

- Конечно. Серьезный был мальчик, только иногда на лоджии стучал деревянными палочками по мешкам с песком. Мы слышали…

- А кто сейчас живет в этой квартире? – интересуюсь.

- Там какие-то родственники Григория, мы не общаемся, - ответила бабушка.

Григорий Лепс родился в Сочи в обычной советской семье. Папа Виктор Антонович работал на Сочинском мясокомбинате, а мама, Натэлла Семеновна, трудилась на хлебозаводе.

Во дворе Лепса мало что изменилось. Сохранилась наша детская площадка, темный проулочек между домами, где мы целовались с девчонками. Только пальмы перед домом Лепса теперь стали большими и мохнатыми, прячут окна квартиры его детства.

От нашего двора я потопал к седьмой школе. Посмотрел на актовый зал, где Лепс давал свои первые концерты на танцах. Почти уверен, что и Григорий с удовольствием прошелся бы сейчас этой дорогой от дома к школе. Словно по волнам памяти, как будто в машине времени…

Дом, в котором в Сочи жил Григорий Лепс Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

ТАНЦЫ В ШКОЛЕ ПОД МУЗЫКУ ЛЕПСА

Танцевали все! По субботам в конце семидесятых годов прошлого века на дискотеку в сочинскую среднюю школу №7 ходили толпами.

Старшеклассники из разных школ умоляли «провести на танцы в седьмую». Впрочем, это был поход «не на танцы», а на концерт - послушать как «на барабанах» композицию группы «Pink Floyd» исполняет старшеклассник Григорий Лепсверидзе. Григорий и его команда неистово выдавали на школьных танцах тяжелый рок, а стекла актового зала сотрясались, приводя в восторг комсомольцев и пионервожатых. В семидесятых годах прошлого века записи настоящего «Pink Floyd» было почти не достать.

А Григорий Лепсверидзе воспроизводил композиции по памяти на уровне оригинала. Юные комсомолки и даже отличницы были в восторге. А парни скупо восторгались настоящим тяжелым роком в школьном зале: «Лепс!»

Маленький Гриша во дворе того самого сочинского дома. Фото: grigoryleps.ru

Да, в школе и родном дворе на сочинской улице Красноармейской Григория Лепсверидзе все называли просто и уважительно - Лепс. Еще бы! Кроме мастерского исполнения тяжелого рока, Григорий для своих пел и «запрещенные» тогда песни Владимира Высоцкого, которого очень уважал и подрожал ему своей неподражаемой хрипотцой в голосе. Здорово пел!

ПЕСНЯ НА ШКОЛЬНЫЕ СТИХИ

А еще Лепс часто репетировал новые композиции на лоджии своей квартиры. Как-то я зашел к нему в гости, и мы решили написать песню. С чего это? Дело в том, что в восьмом классе я выиграл конкурс сочинений, написав сочинение в стихах. И мы его собирались спеть. А Гриша вызвался помочь. На балконе первого этажа стоял стул. На нем лежал мешок с песком. Лепс взял барабанные палочки и стал выдавать ритм. Казалось, в его руках мелькали молнии. Ритм был тихий, но четкий. Спрашивать, почему Григорий не репетирует на барабанах, было бессмысленно. Соседи бы не поняли.

- Принес стихи? – спросил у меня Лепс.

- Да, - ответил я.

- Давай, - он протянул руку.

Получилась какая-никакая юношеская песенка…

После школы я больше не видел Лепса. Его друзей Томаса Сванидзе и Гришу Петросяна встречал – они жили в Сочи. Естественно, мы вспоминали Лепса, а когда Григорий давал в Сочи концерты, конечно, каждому из нас хотелось «зайти за кулисы» и просто сказать: «Привет, Лепс!» К тому времени я стал журналистом. Четко знал, что таких, как мы, «дворовых» друзей, у популярного человека с каждым годом становится все больше. Это как с бревном и Владимиром Ильичом Лениным, с которым после 17-го года сотни людей «несли бревно» на субботнике. По мере роста популярности все больше людей с Лепсом «пили лимонад», многие «учились в одном классе», «жили по-соседству», «играли в футбол в одной дворовой команде». А тут я с воспоминаниями «о своей песенке».

Григорий Лепс Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Лепс всегда был открытым и благородным человеком, и лично я уверен, что эти его качества с годами не изменились, даже тогда, когда он стал звездой. А еще один друг детства Лепса по «красноармейскому» двору Григорий Петросян «занимается компьютерами». Иногда мы встречаемся и вспоминаем минувшие дни заката семидесятых. Говорим, может, с Григорием еще и увидимся. Конечно, в такие минуты на память приходит «самый лучший день» и «песочные» репетиции Григория Лепса в доме на тихой сочинской улице с исторически-пролетарским названием Красноармейская.