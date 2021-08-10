С многодетного отца-одиночки списали «президентские» детские для погашения алиментов матери-кукушке

Выплаты предназначались на сборы Даши в школу Фото: Евгения ГУСЕВА

Два года назад суд в Кропоткине отобрал троих дочерей-подростков у 53-летнего Андрея Сапельникова. В свои годы он весил больше 200 килограммов, с трудом передвигался по съемной квартире и почти ничего не зарабатывал. А еще раньше с его младшей — Дашей — произошла трагедия. Старшие сестры обрабатывали ей волосы керосином (так они пытались народными методами бороться со вшами у первоклашки). Одно неосторожное движение - и голова ребенка превратилась в пылающий факел. Из-за сильных ожогов Даша долго пролежала в больнице. Но мать у ее постели так и не появилась.

Андрей Сапельников весил больше 200 килограммов, но похудел Фото: Евгения ОСТРАЯ

Зато в квартиру к отцу зачастили комиссии из органов опеки. Одинокий отец трех дочерей - случай не рядовой! В итоге девочек - 17-летнюю Ксению, 16-летнюю Леру и 14-летнюю Дашу по суду сначала отправили в детдом, а потом передали на воспитание матери-кукушке. Она бросила дочек в крохотном возрасте, но тогда государство не нашло ее детям иной альтернативы.

Старшая Ксюша вышла замуж

- Из-за избыточного веса и хронических заболеваний он почти все время проводит в постели. В ней курит и ходит по нужде в ведро. Соответственно, не работает. При этом не имеет никакого медицинского заключения о своем истинном состоянии здоровья, - гласило решение суда. - И на все требования комиссии по делам несовершеннолетних отказывается его проходить. Доход семьи складывается из пособий на детей и помощи его престарелых родителей.

Лера тоже уже самостоятельная

Так и было. Несмотря на свое явное нездоровье, Андрей даже не решался пройти обследование в больнице и лишить бывшую прав на детей. Тогда, зимой 2019 года, мы застали его в плачевном состоянии в прокуренной кухне съемного дома.

Впрочем, старшая Ксения решила по-своему, наотрез отказавшись давать матери новый шанс. Едва закончив школу, в 17 лет она выскочила замуж, чтобы не переезжать в детдом. К счастью, для нее все сложилось, как ни крути, наилучшим образом.

А две других девочки отправились в Сочи делить однушку на окраине курорта с горе-родительницей и ее очередным ухажером, который вскоре умер от открытой формы туберкулеза.

Страница Елены в соцсетях говорила о ней лучше всяких слов. В графе увлечения значилось - «Бескорыстные секс-знакомства в Сочи». Мать четверых детей (у Елены есть еще сын от первого брака) на тот момент нигде не работала и вела образ жизни, не отягощенный бытовыми проблемами. Дочек она приняла. Но вскоре младшую, Дашу, тосковавшую по хоть и беспутному, но любящему отцу, вернули Сапельникову.

Даша снова вернулась к отцу

- Я переехал в Сочи, тут моя мама старенькая слегла. За ней понадобился уход. Да и я хотел быть ближе к Лере и к Даше, - рассказывает «КП» - Кубань» Андрей.

Впервые в жизни, пожалуй, он принял волевое решение. Лег в больницу. Скинул вес. И даже получил инвалидность с ежемесячным пенсионом в 9 тысяч рублей. Спустя два года опека не стала продлевать ограничения в правах на 16-летнюю Дашу. А Лере в этом году уже исполнилось 20.

Но, как оказалось, он до сих пор обязан выплатить бывшей жене алименты. За три года набежало больше 91 тысячи рублей.

И каково было удивление отца-одиночки, когда в счет погашения этого долга с его счета списали Дашины «президентские» 10 тысяч рублей.

- То есть Дашка со мной, а у меня списывают деньги, на которые я ее в школу собирался одевать, чтобы передать их женщине, которая ее не воспитывает, - возмутился Сапельников.

Мама девочек ведет непонятный образ жизни

Справедливости ради, надо сказать, что всеми правами на младшую (две других за это время стали взрослыми и самостоятельными) Елена по-прежнему обладает. Девочка прописана с отцом, но мать не лишена родительских прав. И все государственные системы сработали автоматически, не очень вдаваясь в нюансы семейных перепетий.

Об этих деталях служба судебных приставов, и впрямь арестовавшая Дашины деньги на счету ее отца, узнала от «Комсомолки». В ведомстве пообещали разобраться и вернуть 10 тысяч рублей как можно быстрее.

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