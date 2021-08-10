Водителя «Газели», в которой погибли шесть пассажиров, посадили на шесть лет

Люди ехали на лавках

Суд в Краснодарском крае отправил на шесть лет колонии поселения водителя "газели", по вине которого погибли шесть человек. Ранним утром 27 ноября прошлого года они ехали на работу в кузове автомобиля по трассе Выселки - Кирпильская. Был сильный туман. Молодой парень за рулем "газели", разворачиваясь, не заметил едущего в этом же направлении КамАЗа. Они столкнулись. Да так, что люди, сидевшие на обычных лавках в кузове "газели" вылетели на дорогу.

Именно полное отсутствие возможностей и прав на перевозку пассажиров сыграло в этой аварии фатальную роль.

- Водитель проявил преступную небрежность и неправильно оценил дорожную обстановку, - огласил суд свой приговор.

КамАЗ протаранил Газель на Кубани. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Кроме того, у него не было прав, чтобы перевозить людей.

На время следствия водитель находился в СИЗО. На суде виновник ДТП попросил прощения у родных погибших и пообещал выплатить моральный ущерб.

- Изучив материалы дела, приняв во внимание тяжесть совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие вину подсудимого, сведения о его личности, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Фото с места аварии с шестью погибшими на Кубани

Приговор в законную силу не вступил.