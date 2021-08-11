Остались лишь перья: из волонтерского приюта таинственно исчезли два раненых лебедя

Фото: instagram.com/gk_lev

Эта лебединая история началась еще полгода назад. На озере в Горячем Ключе появился новый обитатель — белый лебедь. Его принесла и выпустила в воду женщина. По рассказам очевидцев, она нашла подстреленную птицу в Ростовской области и забрала ее к себе домой на лечение. Но попытка вылечить птицу оказалась неудачной. Тогда женщина решила выпустить лебедя в горячеключевское озеро (почему именно сюда, никто не знает). Местные птицы, «сторожилы» городского озера, не приняли новоиспеченного обитателя. Они то и дело гоняли его и били. Лебедь был очень ослабленным, поэтому постоять за себя не мог.

Местные волонтеры, увидев раненую птицу, не смогли пройти мимо и решили спасти ее. Они выловили птицу и увезли ее в ветлечебницу.

Волонтер Татьяна Климова оберегает Феникса с первого дня. Фото: instagram.com/gk_lev

- Там лебедю сделали рентген, который показал, что у птицы сломано крыло, - говорит волонтер Татьяна Климова, Весь путь лечения добровольцы из приюта транслировали в своих соцсетях, они ежедневно выкладывали фото- и видеоотчеты. За лебединой судьбой следили несколько тысяч подписчиков. Люди из разных уголков России переживали вместе с волонтерами за жизнь птицы и всеми силами пытались ей помочь: неравнодушные подписчики отправляли деньги, необходимые лекарства и продукты питания. Жители Дальнего Востока, например, то и дело присылали морскую капусту. А один мужчина из станицы Пятигорской каждое утро приносил пострадавшему лебедю, которого он в шутку называл «пеликаном», свежую рыбу.

У птиц серьезные ранения. Фото: instagram.com/gk_lev

Волонтеры назвали своего спасеныша «Фениксом». Имя, кстати, оказалось символичным. Лебедь, подобно священной птице, смог возродиться после тяжелой травмы. Однако путь этот был нелегким: Фениксу пришлось пережить пять операций (3 — основных и 2 — по очистке раны от некрозных тканей). Ветеринары-орнитологи прогнозировали, что у него всего 30 % на выживание, поскольку рана была очень старой и гнойной. После проведенных операций у лебедя началось воспаление кости. Из-за этого ему позже ампутировали половину крыла.

Пока волонтеры боролись за спасение Феникса, в станице Выселки Краснодарского края, местный житель обнаружил еще одного краснокнижного раненого. Мужчина сразу же обратился к волонтером из Горячего Ключа. Он рассказал им, что увидел в станице двух лебедей. Один из них, пытаясь взлететь, сильно задел крыльями ветки деревьев, не удержался и рухнул камнем в реку. На следующий же день сюда выехали волонтеры Татьяна и Владимир Климовы. Им, как и в прошлый раз, удалось собрать целую армию неравнодушных спасателей. Помочь выловить раненую птицу пришли около 30 человек: кто-то притащил большую надувную лодку, кто-то — огромный сачок, а кто-то — полотенца и покрывала (для того, чтобы укутать в них спасенного). Операция прошла успешно! Совместными усилиями лебедь был пойман. Его сразу же отвезли в ветлечебницу.

Феникса и Олега перевезли на реабилитацию в п. Техос. Фото: instagram.com/gk_lev

- Шансов спасти крыло практически нет, — заявил врач после осмотра. — Рана загрязнена и сильно гноится. Сейчас главное — предотвратить общее заражение крови.

После проведения первой операции птицу, которую, кстати, назвали Олегом (в честь мужчины-спасителя), отправили в горячеключевской «лебединый стационар». Там, где находился Феникс. Знакомство двух краснокнижных «пациентов» прошло хорошо. Лебеди сразу же приняли друг друга.

- Первые пять минут они что-то друг другу дружелюбно урчали, — говорит руководитель волонтерской группы Светлана Райхруд.

На своей «лебединой базе» птицы провели полгода. Волонтеры ежедневно боролись за восстановление крыльев своих подопечных. Лечение было трудным. Но в итоге лебедям все-таки ампутировали правые крылья. Поэтому на волю выпустить их не могли — птицы должны были пройти реабилитацию. Для этого добровольцы из приюта нашли идеальную базу — с клеверной полянкой, мини-прудиком, навесами и спуском к речке. Расположена эта база в поселке Техос, неподалеку от Архипо-Осиповки. Выбор места оказался удачным. Птицам база сразу же приглянулась! Они то и дело радостно плескались в воде, вальяжно прогуливались по поляне и по-хозяйски исследовали каждый уголок своего нового жилища.

Но несколько дней назад случилась трагедия. 6 августа птиц украли. Последний раз их видели на окраине поселка.

- Люди видели наших лебедушек за селом. Птицы пытались перейти дорогу, - рассказывает руководитель приюта Светлана Райхруд, - возможно, кто-то из проезжающих увидел раненых птиц и решил им помочь, забрал к себе на реабилитацию.

Вот уже трое суток волонтеры совместно со спасательными службами разыскивают птиц по всему поселку. Они уверены, что раненые лебеди не могли уйти из подворья самостоятельно, поскольку следов, указывающих на это, в округе нет. Поэтому единственное предположение - в том, что птиц выкрали из подворья, а когда увидели, что они раненые, решили оставить на обочине. А уже оттуда их подобрали другие «неравнодушные», которые и увезли лебедей в неизвестном направлении.

Где сейчас находятся птицы, неизвестно. Поиски продолжаются.