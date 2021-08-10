Стихия "отлупит" регион: Краснодарский край под натиском циклона останется до середины августа

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

По поводу нынешней погоды в Краснодарском крае люди даже стали шутить - мол, зачастившие дожди не что иное, как выданная небесной канцелярией порция непогоды. На побережье стихия превращает улицы в реки. Из-за грозы и мощных ливней в Анапе запретили купание в море. Однако достается не только курортам. 10 августа поплыл и Новороссийск. Количество выпавших осадков за час составило 47 миллиметров. Это при том, что среднемесячная норма для города по многолетним наблюдениям - 48 миллиметров.

А все дело в том, что над Черным морем сформировался циклон. Фронты проходят с юга на север.

От этих «плачущих» воздушных масс достанется и кубанской столице. В Краснодаре всю неделю прогнозируют дожди. По словам метеорологов, осадки будут умеренными.

- Мы ожидаем усиление ливней ночью 11, 12 и даже 13 августа, но все же дожди будут идти с перерывами, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист отдела мониторинга Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юлия Гайдай. - А это значит, непогода к катаклизмам привести не должна.

Что удивительно, несмотря на осадки, температура в регионе толком не сбивается — по-прежнему на улице душно и жарко. Отметки держатся на уровне 28-30 градусов. И резкого похолодания ждать не стоит, но в течение недели дожди продолжат заливать край.

Стихия захватит весь регион, правда, наиболее интенсивные осадки ждут в южной части и центральном районе края.

- Выписаны штормовые предупреждения по сильным осадкам, граду, грозам, подъемам уровней рек и формированию смерчей на побережье. Действовать они будут до 13 августа, - уточняет синоптик.

Именно к этому времени в край должен пожаловать теплый антициклон. Он вернет привычное августовское пекло.

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