Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 августа 2021: заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 10 августа 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 260 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 51,3 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 4499 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 1080,2.

На курортах Кубани – активный курортный сезон. В Анапе, Геленджике, Сочи и других городах строго соблюдают эпидемиологическую безопасность.

В местах общего пользования, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и санаториях постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Базы приема обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты.

Санатории и гостиницы организуют для туристов трансферы к пунктам вакцинации.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 10 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 20 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 10 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 36 человек.

Коронавирус в Сочи 10 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 20 человек.

Коронавирус в Геленджике 10 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 10 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 10 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 10 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 6 человек.