Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 августа 2021: в регионе привились от COVID-19 почти 1,7 млн человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 11 августа 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 257 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 61,6 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 93 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 4532 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 1084,7.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, на 10 августа в регионе привились 1 млн 651 тыс. человек, что составляет 62% от целевого показателя.

Среди лидеров по числу вакцинированных: Кавказский, Гулькевичский, Апшеронский районы. В отстающих - Тбилисский, Новопокровский, Кущевский районы и Горячий Ключ.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 11 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 35 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 11 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 9 человек.

Коронавирус в Сочи 11 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 34 человек.

Коронавирус в Геленджике 11 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 11 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 8 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 11 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция ни у кого не подтвердилась.