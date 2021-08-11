«Сначала был огненный смерч, а потом начался ад!»: очевидцы о пожаре в краснодарской многоэтажке

Вспыхнувший бытовой газ уничтожил всю квартиру на улице Орджоникидзе. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- Среди ночи бахнуло так, что я чуть с кровати не упал! - рассказывает мужчина, живущий в доме напротив пострадавшей многоэтажки в Краснодаре.

На земле лежат разбитые стекла, обломки оконных рам и мебели. Вспыхнувший бытовой газ уничтожил всю квартиру на улице Орджоникидзе и привел к сильнейшему пожару, после которого в комнатах ничего не осталось. Зарево стояло такое, что небо было как днем, хотя трагедия случилась глубокой ночью. Большинство людей спали. Спросонья многие даже не поняли, что произошло. Но ударная волна была очень большой - грохот услышали даже в паре кварталов от дома.

- Страшно было, в кино такого не видела! - говорит пенсионерка в синем халате.

За несколько секунд хлопок газа превратил квартиру в руины Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Спасателей вызвали буквально спустя минуту после случившегося. Дело в том, что квартира вспыхнула на глазах у одной из женщин, которая ночью стояла балконе.

- Я выбежала из дома и стала стучаться в двери всех квартир. «Выбегайте, тут пожар! Срочно перекрывайте газ!» - кричала я и будила всех, пока выбегала из подъезда, - вспоминает бессонную ночь Ирина. - Сначала был огненный смерч, на метр приблизиться к квартире невозможно было, а наш Толик умудрился забежать туда, вынес людей, а потом начался ад! Начали плиты рушиться.

Один из жильцов соседнего дома стал настоящим героем. Во время пожара он не побоялся и забежал в дом, когда узнал, что в полыхающей квартире находятся люди.

- Ночью я услышал громкий взрыв. Подумал, что это загорелась машина, которая стояла около нашего дома на протяжении долгого времени, - рассказывает «КП» - Кубань» Анатолий, выносивший пострадавших из огня. - Когда выбежал на улицу, увидел на верхнем этаже соседнего дома пламя. Я и другие жители дома быстро направились в ту квартиру. Там мы увидели людей и начали их быстро эвакуировать оттуда. Нам удалось спасти мужчину и женщину. А вот их сына-инвалида, к сожалению, нет.... Он находился в дальней комнате. Поскольку огонь был слишком сильным, нам не удалось туда пройти.

Как стало известно, 25-летнего Тимура Т. придавило бетонной плитой. Он остался под завалами. Жил молодой человек вместе с мамой Галиной и отчимом Сергеем. Их успели спасти. Правда, во время пожара люди получили сильнейшие ожоги.

- Их было не узнать! Волосы у мужчины седые были, а из-за огня сильно обуглились. На коже тоже не было живого места — врачи ему и супруге сразу ставили противоожоговые бинты, - рассказывают знакомые семьи. - Оба были в шоковом состоянии после произошедшего. О том, что Тимура больше нет, врачи пока не рассказывают им.

Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии. А тем временем следователи разбираются в произошедшем. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Здесь же развернулся оперативный штаб. Уже сейчас ясно, что все случилось из-за утечки газа. Вспыхнул он, когда на этаже зажегся свет. Правда, что стало причиной коммунальной аварии, пока не ясно. По словам очевидцев, газовые службы наведывались в пострадавший дом буквально пару недель назад.

- Газовщики проверяли наш дом в конце июля, – вспоминает Ирина. – Был обход по квартирам. Смотрели оборудование, трубы. Все было нормально.

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