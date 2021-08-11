Отпевали в первом казачьем храме, а земле предали рядом с матерью: Кубань простилась с писателем Виктором Лихоносовым

Проститься с писателем пришли десятки людей. Фото: администрации края.

11 августа Кубань простилась с известным писателем, автором множества произведений о судьбе и быте края Виктором Ивановичем Лихоносовым. В завещании литератор попросил выбрать место захоронения. Его проводили в последний путь в Тамани, о которой он так часто писал в произведениях. Последняя просьба Лихоносова была исполнена.

Фото: Елена ИОВЛЕВА.

Отпевание писателя проходило в храме Пресвятой Богородицы, расположенном близ кладбища. На прощании собрался весь казачий почетный караул, о жизни предков которых Лихоносов подробно рассказывал в своих романах. Проводить в последний путь писателя пришли местные власти и преданные любители творчества автора.

Фото: Елена ИОВЛЕВА.

– Он был выдающимся писателем, историком и мыслителем, истинным патриотом Кубани, – писал губернатор Вениамин Кондратьев в телеграмме родственникам Виктора Лихоносова. - Многогранная общественная деятельность, подвижнический труд и богатейший личный вклад в сохранение исторического и духовного наследия снискали Виктору Лихоносову высочайший авторитет и признание.

Фото: Елена ИОВЛЕВА.

После панихиды Виктора Ивановича похоронили на кладбище. Его похоронили рядом с матерью Татьяной Андреевной, с которой он был близок.

Фото: Елена ИОВЛЕВА.

В Краснодаре память об ушедшем авторе почтили в Литературном музее на улице Постовой, 39/1. Здесь проходила панихида и выставка, посвященная творчеству Лихоносова. В музее собравшиеся люди могли ознакомиться с изданиями книг, в том числе с автографами и дарственными надписями, фотографиями, копиями иллюстраций к роману «Наш маленький Париж», с печатной машинкой, на которой писатель создавал литературные шедевры. На прощании также показывали архивные видео с декламацией Лихоносовым своих произведений. Цветы к музею люди приносили весь день и это несмотря на дождливую погоду.

- Он был выдающимся писателем, историком и мыслителем, истинным патриотом Кубани, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, общественная деятельность, труд и богатейший личный вклад в сохранение исторического и духовного наследия предоставили Виктору Лихоносову высочайший авторитет и признание.

Фото: администрации края.

Напомним, Виктор Лихоносов скончался 9 августа. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией. До этого писатель находился в реанимации Краевой клинической больницы №1. По ранним сообщениям «Комсомольской правды» - Кубань» супруга кубанского автора скончалась незадолго до его смерти. Ольга Борисовна была госпитализирована на несколько дней раньше, после чего впала в кому. Смерть наступила так же из-за тяжелых последствий после перенесенной инфекции.

СПРАВКА «КП»

Виктор Иванович Лихоносов родился 30 апреля 1936 года в Сибири. Детство и школьные годы провел в Новосибирске, после около 50 лет прожил на Кубани, о чьей судьбе и истории не раз рассказывал в своих произведениях. В известном романе «Наш маленький Париж», за который Лихоносов награжден Государственной премией им. Горького, повествуется о прежнем Екатеринодаре, русской эмиграции и казачестве. Публицист, Герой труда Кубани и почетный гражданин, педагог и выдающийся литератор много лет работал главным редактором литературно-исторического журнала «Родная Кубань».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До меня жили, уйду - и без меня будут жить»: Виктор Лихоносов не боялся смерти

Журналист Юлия Юсупова о легендарном кубанском писателе - 85-летнем Викторе Лихоносове, который скончался в больнице (читайте далее)