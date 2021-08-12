Электроды заменил на пилки и лак: сварщик бросил работу на заводе и стал лучшим маникюрщиком Сочи

Дмитрий Гилёв Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Из студии красоты 34-летний Дмитрий Гилёв вышел на короткий перерыв. Он - один из лучших мастеров маникюра в Сочи. И один единственный. Улыбнулся:

- Через двадцать минут придёт новая клиентка. Есть время.

- А у вас все по часам расписано?

- Да, но стараюсь, чтобы был небольшой перерыв для отдыха. Маникюр требует внимательности и кропотливой работы. Хороший маникюр занимает час-полтора, а то и два…

Дмитрий Гилёв в салоне Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Конечно, в детстве Дмитрий Гилёв не мечтал стать мастером женского маникюра. В своей родной Находке он работал сварщиком на заводе. И как-то напросился с другом в тату-салон из любопытства. Там делали еще и маникюр.

- Мне стало просто любопытно, - рассказывает Дмитрий. – Мой интерес увидела хозяйка салона: «Хотите научиться этой профессии?». Я подумал: работа творческая, интересная, почему бы и нет…

И Дмитрий стал учиться.

- Так я получил профессию мастера маникюра и дальше, куда бы ни забрасывала судьба, всегда быстро находил работу. Это очень востребованная профессия, как и желание любой женщины быть неотразимой до самых кончиков ногтей.

- Однако, мы привыкли, что маникюр делают женщины…

- По-моему, это стереотип. В современном мире давно стерлись грани между «чисто мужскими» и «чисто женскими профессиями». На первый план выходит профессионализм и мастерство.

Дмитрий – мастер. Он сможет нарисовать и «мультяшку» на ногте, если клиентка принесет фото в смартфоне.

- А многие приходят со своими «картинками»?

- Бывает. Однако, теперь в моде маникюр под «натуральность». И, поверьте, сделать его профессионально, порой, труднее, чем нарисовать на ногте мультяшку из Интернета…

Маникюр не быстрый процесс. И пока мастер работает, дамы разговаривают. Делятся своими радостями, а то и горестями.

Все дни у Дмитрия Гилёва расписаны по минутам Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- Я, конечно, поддерживаю беседу. И всегда приятно, когда в процессе моей работы у женщины прямо на глазах меняется настроение. Приятно, когда она, увидев свои руки вдруг, начинает сиять…

- Для вас это важно?

- Да, это оценка моей работы.

У Дмитрия закончился короткий перерыв:

- Мне пора.

Я посмотрел на пришедшую девушку. Мне показалось, что она была грустной, и я решил дождаться, пока Дмитрий сделает даме маникюр. В сторонке простоял чуть больше часа. И увидел эту «другую девушку». Она отошла от студии красоты, присела на лавочку и любовалась своими новыми ноготочками. Девушка сияла…