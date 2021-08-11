15-летняя школьница на пятом месяце беременности тайно призналась врачам, что ее изнасиловал отчим

Разбирательства начались после того, как в больнице узнали о малолетней пациентке в положении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани произошло громкое задержание. В наручниках оказался 53-летний мужчина, которого обвиняют по «нехорошей статье». Следователи полагают, что он изнасиловал собственную падчерицу. И доказательства у правоохранителей весьма весомые – школьница забеременела. Вот только эту жуткую историю в семье, похоже, пытались скрыть. Разбирательства начались после того, как в больнице узнали о малолетней пациентке в положении.

Живот большой – спутать невозможно

Поздней ночью в Крыловскую ЦРБ поступила 15-летняя Арина Крылова (имя и фамилия изменены – Авт.). Девочку экстренно госпитализировали из станицы, где она живет вместе с мамой и отчимом.

- Она жаловалась на боли. Медики сразу же обратили внимание на большой живот. Сразу было понятно – она в положении, спутать невозможно. Но все же ее отправили на УЗИ, исследование подтвердило – девочка беременна, причем, как оказалось, она уже на пятом месяце, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в районной больнице. – Девочку в итоге отправили в родильное отделение.

Врачи, узнав возраст пациентки, как и положено в подобных случаях, сообщили правоохранителям. Они стали разбираться, кто же отец. Тут-то и всплыло, что в конце января 2021 года школьница стала жертвой изнасилования. Над ней надругался собственный отчим-иностранец.

- По имеющейся информации, все случилось в доме, в котором живет семья. Точное время и дата преступления не установлены, - говорит источник в правоохранительных органах.

Но, по всей видимости, мужчина, оставшись наедине с падчерицей, воспользовался моментом и набросился на девочку. Отбиться от него она просто не смогла.

Заменил ей папу

Почему после случившегося тревогу не забила мать, неизвестно. То ли девочка побоялась рассказать, то ли женщина просто не поверила собственной дочери. Не показалось странным ей и то, что с каждым днем, живот Арины растет, а сама она стала замкнутой.

- Мать девочки – продавец в местном продуктовом, а отчим шабашит постоянно, на стройках вроде. С виду обычная семья, - говорят «КП» - Кубань» в станице, где живет семья. – Настоящего отца Арины никто не видел, мать растила девочку одна. А потом нашла себе мужчину – он приехал из Азербайджана. Вместе они живут лет так 10. То есть он Аринку совсем крошкой еще начал воспитывать – буквально заменил ей папу. До сих пор не верим в то, что произошло такое.

Отправили в СИЗО

Пока школьница находится под наблюдением врачей. Медики боятся давать какие-либо прогнозы. А тем временем следователи разбираются в случившемся. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 53-летний гражданин Азербайджана уже задержан и находится в СИЗО.

- На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

В случае, если вина мужчины будет доказана, то ему светит большой срок. По закону он может сесть на срок от 8 до 15 лет.