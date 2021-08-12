Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 августа 2021: заболеваемость COVID-19 в регионе не идет на спад

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 12 августа 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 256 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 61,9 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 4566 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 1089,2.

На курортах Кубани – активный курортный сезон. В Анапе, Геленджике, Сочи и других городах строго соблюдают эпидемиологическую безопасность.

В средствах размещения персонал продолжает работать в усиленном режиме, регулярно проводится санитарная обработка.

На курортах Кубани сформирован достаточный запас вакцины против коронавируса. Например, в Сочи на данный момент работают 32 пункта вакцинации, в том числе пункт на базе гранд-отеля «Жемчужина».

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 12 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 40 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 12 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 14 человек.

Коронавирус в Сочи 12 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 человек.

Коронавирус в Геленджике 12 августа 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 12 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 3 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 12 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 человек.