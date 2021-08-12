«Меня зовут Светлана, а вас?»: Отважные парни спасли женщину, которая тонула в реке в Краснодаре

Фото: скриншот видео

- Меня зовут Светлана, а вас как? – женщина на видео не понимает, что происходит.

По словам очевидцев, она находится в сильном опьянении. От нее разит алкоголем. Вокруг женщины – медики и местные жители. Еще пять минут назад ее уносило течение реки Кубань в Краснодаре.

- Она утопиться пыталась, – говорит Елена, очевидец.

Но трагедии удалось избежать. Так совпало, что на берегу отдыхала компания молодых людей. Они увидели девушку и сразу бросились на помощь. Скинули футболки и бросились в бурлящую реку. Не испугались даже сильного течения. Именно оно уносило девушку.

- Ребята молодцы. Они залезли в воды и бросились за ней. Только посмотрите на этих героев, – говорит голос за кадром. На видео два парня выносят девушку из реки.

Очевидцы шутят, что это съемки клипа Светланы Лободы. Мол, двое мужчин несут девушку на руках. Все как у известной белорусской поп-дивы.

- Положите, положите ее на асфальт, – командует голос за кадром.

После этого девушку окружают врачи. Они должны осмотреть девушку. Но она не идет на контакт. На помощь приходят местные жители. Они буквально тащат женщину в Карету скорой помощи.

По словам медиков, угрозы жизни и здоровью женщины нет.