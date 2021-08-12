Записки таксиста на курорте: «Туристов разводят на аренде жилья и даже за утерянный пульт от ТВ требуют деньги»

Туристы поделились с таксистом впечатлениями от курортов Фото: Виктор КЛЮШКИН

Август. Жара. В Краснодаре сейчас таксисту ловить нечего. Ленивая летняя офисная жизнь. Средний чек с поездок - 200 рублей, не разживешься. А вот на курорте, у Черного моря, щедрые туристы готовы раскошеливаться. Правда, для того, чтобы добраться до побережья, придется оставить часть своих нервных клеток в пробке к морю. Самая утомительная из них отняла у меня 1,5 часа рабочего времени.

На дороге из Краснодара в Геленджик, судя по номерам на авто, - вся страна. Первых же пассажиров ловлю (или они меня) на центральной улице курорта. Семейная пара желает ехать до Кабардинки (курортный поселок в 15 минутах езды), где я только что отстоял гигантскую пробку. Но клиент платит - помчали.

Отдыхающие - люди доверчивые, или я располагаю к откровениям, но у нас завязывается дружеский разговор.

- Ну и цены здесь у вас! - качает головой моя пассажирка лет пятидесяти пяти. - У нас в Ямале продукты дешевле, чем у вас в разгар сезона.

Слушаю рассказ про то, что комнатушку на месяц в Кабардинке они сняли за 64 тысячи рублей. Они забронировали ее еще в апреле.

- Постирать в машинке хозяйки - 500 рублей. Пульт от телевизора запропастился куда-то - две тысячи, - рассказывает пассажирка.

Впрочем, с деньгами пара расстается легко. Я привез их в Кабардинку за тысячу рублей, попросили подождать и отвезти назад в Геленджик. В сумме получилось две тысячи рублей. Шикарно живут! За разговорами дорога не показалась такой уж муторной. Мои пассажиры выговорились и пошли обратно в свою комнатушку по цене номера в пятизвездочном отеле.

Своих новых клиентов я посадил в машину у аэропорта.

- Мы опоздали на рейс. На 10 минут всего. А билеты невозвратные, придется покупать новые. Пара из Карелии тоже попала в эту неприятность. Сейчас с ними обменивались своими переживаниями. Придется снова возвращаться отдыхать, - садится зрелая женщина на переднее сиденье моего авто, а своего мужа усаживает сзади. - Если бы не потерянные деньги, настроение было бы - класс. Не хочется отсюда уезжать. Пара из Карелии тоже попала в эту неприятность.

Я колесил по городу до поздней ночи. Последними клиентами стали два парня, которые на заднем сиденье в красках рассказывали о ночной жизни Геленджика.

- Я снял проститутку. Спросил, сколько... А она - накорми меня и все, - рассказывали они.

Кстати, за день я заработал больше 11 тысяч рублей. Если вычесть из этой суммы расходы на заправку топливом - получилось 9,5.