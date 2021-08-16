«Как грозди винограда!»: ветеринары обеспокоены нашествием клещей на Кубани

На Кубани зафиксировано рекордное количество клещей. Они одолевают местных животных. Чаще всего от паразитов страдают собаки. Клещи, как правило, впиваются в уши, лапы и животы.

Ветеринары и хозяева животных бьют тревогу.

- Ежедневно мы находим более 200 клещей на теле питомца, — делится с «КП» - Кубань» жительница Горячего Ключа Виктория. — Зрелище не для слабонервных! У нашего пса, конечно, и раньше бывали клещи. Но в таком количестве я их вижу впервые! Даже никогда не предполагала, что такое возможно. Они облепили уши собаки, как грозди винограда. Пришлось оперативно придумывать методы лечения.

В краевые ветеринарные клиники каждый день обращаются более 20 пациентов с подобной проблемой.

- Клещи смертельно опасны для животных, — объяснила ветеринар Наталья Зайцева, — они являются переносчиками таких заболеваний, как анемия и желтуха. Многие хозяева при лечении используют всевозможные капли и спреи, но, к сожалению, практика показывает, что они не действуют. Мы советуем давать домашним питомцам таблетки — от них и пользы больше, и для животных они безопасны.

Специалисты также объясняют, что нашествие клещей в Краснодарском крае связано с климатическими условиями: для размножения паразитам нужна жаркая погода и высокая влажность. В Краснодарском крае для них - как раз благодать.

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