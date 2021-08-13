Революционера заменить на священника: в Краснодаре предлагают переименовать улицу Каляева

Если решение о переименовании улицы Каляева примут, то это повлечет за собой расходы из бюджета. Фото: Анастасия БАРБАШ

Настоятель краснодарского храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов предложил стереть имя российского революционера с табличек на улице Каляева и написать на домах и картах другое имя - митрополита Исидора.

- Ровно год с нами нет митрополита Краснодарского и Кубанского Исидора, который сделал очень много для возрождения Кубани. И память о нем не должна быть ограничена только церковными молитвенными поминовениями. Тем временем в Краснодаре есть улица, которая названа в честь террориста Каляева, который бросил гранату в генерал-губернатора Москвы Сергея Романова, - объясняет свою позицию протоиерей Александр Игнатов. - Трудами владыки Исидора на Кубани восстановлены и построены многие храмы, он привнес весомый вклад в духовно-нравственное просвещение жителей региона.

Иван Каляев - сложная историческая фигура. Его знают как участника боевой организации эсеров, он называл себя «народным мстителем». За убийство князя Романова его приговорили к высшей мере наказания - повешению. Когда его не стало, почти 100 лет Каляев числился в «героях» - о нем говорили, что он сражался за свободу и равенство. Андреев, Блок, Гиппиус, Горький, Куприн, Пастернак посвящали ему строки. А в 1926 году именем революционера назвали улицу в Краснодаре и многих других городах страны.

- У нас не так много улиц, которые названы в честь красных террористов. Имя Каляев для Краснодара достаточно отдаленное, в советское время именами ему подобных было принято называть улицы в городах, - разъясняет краснодарский историк Виталий Бондарь.

В Епархии Краснодара об инициативе настоятеля храма в Юбилейном микрорайоне знают, но его идею не спешат поддерживать.

- Нам известна эта инициатива. Она является частной, исходит от отца Александра Игнатова. Краснодарская Епархия не настаивает на переименовании каких-то улиц, - пояснил руководитель информационно-издательского отдела Екатеринодарской епархии, дьякон Михаил Степанков. - Но нам бы хотелось, чтобы улица имени митрополита Исидора в топонимике Краснодара появилась.

КСТАТИ

По решению краснодарской Думы от 14 декабря 2017 года переименование городских объектов допускается только в исключительных случаях: при наличии в населенном пункте нескольких одинаковых названий, при изменении вида объекта или при наличии неблагозвучных названий. А также в случаях, если название отрицательно влияет на эстетические, национальные или религиозные чувства проживающего населения. Присвоение улицам имен людей допускается посмертно.

Сейчас городская Дума на каникулах, но после выхода на работу возможность переименования улицы рассмотрит профильный комитет.

Однако по правилам, все объекты, за исключением площадей и аллей, могут быть переименованы только с учетом мнения населения. Для этого должен быть организован опрос граждан, его результаты внесут в протоколы. И если решение о переименовании улицы Каляева примут, то это повлечет за собой расходы из бюджета и бумажную волокиту для жителей.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

Нужны весомые основания

- Думаю, что решения о переименовании улиц нужно принимать не раньше чем через 5 лет после смерти человека, именем которого хотят назвать улицу. Нужно взвешивать и за и против. Достаточно ли оснований для отказа от уже ускорившегося названия? - рассказывает историк Виталий Бондарь. - В заслугах митрополита Исидора никто не сомневается, но нужно понимать, что процесс перестройки будет не очень простым.