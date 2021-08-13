Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 августа 2021: уровень заболеваемости COVID-19 в регионе вызывает тревогу

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 13 августа 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 254 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 62,1 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 4598 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 1093,7.

На курортах Кубани – активный курортный сезон. В Анапе, Геленджике, Сочи и других городах строго соблюдают эпидемиологическую безопасность.

Так в Сочи особое внимание уделяют транспортным узлам. Дезинфекция ежедневно проводится на всех объектах – железнодорожных вокзалах, в морпорту и аэропорту.

Санобработка проводится каждые два часа, особое внимание уделяется кассам дальнего следования и залам ожидания. На вокзалах курорта установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами, нанесена разметка для социального дистанцирования.

Приезжающим на курорт туристам измеряют температуру. В аэропорту дезинфицируют не только поверхности, но и багажные тележки и контейнеры для ручной клади.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 13 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 82 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 13 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 человека.

Коронавирус в Сочи 13 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 39 человек.

Коронавирус в Геленджике 13 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлены 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 13 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 13 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция ни у кого не подтвердилась.