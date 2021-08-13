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Происшествия13 августа 2021 10:45

На федеральной трассе в Анапе ограничили движение из-за подтоплений

На месте дежурят сотрудники ГИБДД
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Мощный циклон накрыл Кубань в пятницу, 13 августа. За ночь в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Улицы курорта буквально ушли под воду.

Сейчас дождь на курорте продолжается. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. На курорт уже прибыли дополнительные бригады ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Мощные ливни затопили федеральную дорогу Новороссийск – Керчь в Анапе. Из-за природной стихии движение на магистрали ограничено. На месте дежурят сотрудники ГИБДД.

- Был организован объект трассу через поселок Виноградный, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ведомства.

Специалисты призывают водителей не терять бдительность на мокрой дороге и соблюдать скоростной режим. На всех участках краевых дорогах, где возможны подтопления, уже организованы группы сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Водителей просят воздержаться от поездок по маршрутам, которые проходят по дорогам или населенным пунктам, относящимся к зонам перекрытия или подтопления.

На федеральной трассе в Анапе ограничили движение из-за подтоплений
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