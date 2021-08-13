«Сидим в крытых бассейнах, а у других отпуск насмарку»: в Анапе курортный сезон взял выходной, а в Геленджике продолжается

В Анапе снова начался дождь Фото: Виктор КЛЮШКИН

На пляжах обоих морей непривычно пусто. Стихия хозяйничала в Ейске, Темрюке, Новороссийске и Анапе с вечера 12 августа. Горы невостребованных лежаков и смятые зонтики - единственное, что напоминает сейчас о курортном сезоне.

- Воды на улицах Анапы - по пояс. И она продолжает прибывать, - говорит "КП" - Кубань" Татьяна Янковская.

У нее здесь небольшой домик в поселке Виноградном, куда каждый год на все лето они приезжают с семьей из Москвы.

Непогода продолжает крушить пляжи Фото: Виктор КЛЮШКИН

- В этом году что-то невероятное с погодой творится. Мы даже лодку не сдуваем, чтобы на ней передвигаться по городу. Уже второй раз она нам добрую службу служит, - рассказывает Татьяна.

Но если в своем доме и стены помогают пережить непогоду, то тем, кто гостит в отеле, сейчас несладко.

- Мы в хорошем четырехзвездочном отеле со "все включено" в Витязево. Тут прекрасно. И непогода совершенно не пугает. Гостиница - на возвышенности, вряд ли утонет. И тут есть все условия, чтобы не терять день без моря: кинотеатр, крытый бассейн, сауна. Так что у нас просто выходной от моря. Сидим в крытом бассейне, а у других отпуск насмарку, - рассказывает Наталья Ильинская из Питера.

Пляжи опустели

Шторма обошли стороной Геленджик. Там с утра отдыхающие наслаждаются прохладой после 40-градусного зноя, гуляя по набережной.

- У нас все хорошо. Слегка подмочило Кабардинку. Но в целом все в порядке, - говорит владелица местной гостиницы Анна Лесь.

К обеду в Анапе снова пошел дождь. Губернатор Краснодарского края рекомендовал туристам не выходить из укрытия. На заседании оперштаба Вениамин Кондратьев призвал экстренные службы курортных городов контролировать уровень рек и сообщать о каждом изменении обстановки отдыхающих в регионе.

Стихия обошла стороной Геленджик. Фото: мэрия курорта

- Особенно важно предупредить всех, кто сейчас отдыхает на территории края на природе - в кемпингах, с палатками, - сказал он.

К слову, селевой поток смыл один из лагерей в Голубицкой. Благо никто не пострадал.

Погодная вакханалия продлится, предварительно, до 15 августа. До этого времени к морю приближаться опасно для жизни.

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