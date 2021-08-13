Не надо трогать Кавказский заповедник: экологи выступили против строительства трассы из Минвод в Сочи

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В Сочи давно уже говорят о возможном строительстве новой федеральной трассу, соединяющей Кавказские минеральные воды с Адлерским внутригородским районом. Эта идея витает в воздухе уже 60 лет. Сегодня она снова на слуху и близка к реализации. Что же думают по этому поводу эксперты, учитывая возможный экологический ущерб и другие проблемы, которые могут возникнуть в ходе строительства «суперобъекта».

Короткий путь, который соединит Сочи с регионом Кавказских минеральных вод, в Карачаево-Черкесии без лишней скромности называют «дорогой жизни». Она позволит республике из тупиковой превратиться в транзитную, а туристам за короткое время увидеть Кавказ во всей красе.

- С точки зрения закона строительство такой дороги, проходящей по территории Кавказского заповедника, сегодня невозможно. Лоббирование этого проекта формирует риски для появления новых попыток ослабления российского природоохранного законодательства, - цитирует члена всемирной комиссии Международного Союза окружающей среды по особо охраняемым природным территориям, руководителя секции экологии и рационального природопользования Сочинского отделения Русского географического общества Юлию Набережную ресурс «СочиСтрим». - Это, кроме непосредственных вопросов охраны природы, станет для нашей страны мощным репутационным ударом, которого мы допускать не должны.

Напомним, что Кавказский заповедник – охраняемая природная территория с очень хрупкой экосистемой.

- Эта автотрасса, северная часть которой, кстати, на некоторых участках уже выполнена, должна будет проходить через ядро Кавказского заповедника, делить его на части. А ведь эта дорога должна пересекать русла Большой и Малой Лабы, что резко отразится на водостоке и функционировании этих рек, - уточнил профессор, доктор биологических наук, академик Российской академии естествознания Анатолий Кудахтин «СочиСтрим». - Оценить экологические потери здесь можно лишь одним словом: они будут катастрофическими, невосполнимыми никакой экономической целесообразностью.

По словам ученого, дорога через заповедник перекрывает пути миграции крупных млекопитающих: зубров, леопардов, медведей.

БУДЬ В КУРСЕ

Новая дорога может представлять еще одну угрозу: превратить Сочи в транзитный пункт для зерновых перевозок.

Как пояснил специалист по транспортной логистике и дорожному строительству, заместитель директора ООО «Вектор» Андрей Мельников, пояснил, что велика вероятность перенаправления большегрузов по «новой дороге» на Адлер, а затем - к портам Туапсе и Новороссийска. При той загруженности сочинских дорог, грузовики только усугубят ситуацию. И то, для чего создавался город - для отдыха и оздоровления, будет перечеркнуто.