Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 августа 2021: заболеваемость на Черноморском побережье снизилась на 14,5%

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 14 августа 2021 года.

На курортах Кубани – активный курортный сезон. В Анапе, Геленджике, Сочи и других городах строго соблюдают эпидемиологическую безопасность.

В целом по Краснодарскому краю за последнюю неделю снизился рост числа инфицированных.

С начала курортного сезона на Черноморском побережье подтвердилось 3747 случаев заболевания. В том числе за последнюю неделю – 342. Инфекцию выявили у 55 работников санаторно-курортных организаций, 62 организованных отдыхающих. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 14,5%.

– В течение последней недели на территории региона зарегистрировано 1822 случая заболевания COVID-19, что на 1% ниже заболеваемости прошлой недели. Ежедневно регистрировали от 254 до 260 случаев заболевания, – сообщила 13 августа на еженедельном брифинге cпециалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Межевая.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 14 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксирован 51 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 14 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 10 человек.

Коронавирус в Сочи 14 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 44 человек.

Коронавирус в Геленджике 14 августа 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 14 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 14 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у кого.