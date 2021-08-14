Наводнение в Краснодарском крае, последние новости на 14 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция с мест событий

Море продолжает штормить Фото: Виктор КЛЮШКИН

352 дома и 878 дворов ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае. В 14 районах действует режим повышенной готовности. Природная стихия бушует на Кубани третьи сутки, 14 августа.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом. На курорт обрушилась трехмесячная норма осадков, которая превратила десятки улиц в реки, затопило и ближайшие населенные пункты рядом с городом.

Из-за этого на курорте даже ввели режим ЧС. Эвакуированы дети из лагерей отдыха. Их выносили на руках, потому что все вокруг заполонила вода.

Развернуты пункты эвакуации и в Крымском районе. Стихия прошлась по дворам Варениковского поселения. Но дождь не утихает. По прогнозам синоптиков, он будет идти до вечера, 14 августа.