Дороги разрушены, дыры в асфальте: какие трассы в Анапе перекрыты из-за наводнения

Спасатели мониторят обстановку с воздуха. Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС.

В Краснодарском крае ливни не только подтопили дома, но и разрушили дороги. Больше всего досталось Анапе. Здесь большая вода перелилась через трассы. Полицейские дежурят на пострадавших участках и разворачивают машины на альтернативные пути.

В Анапе, по данным на 12 дня 14 августа, перекрыты из-за наводнения несколько участков федеральной и краевых дорог.

- Из-за ливней под водой оказалась дорога федерального значения А-290 «Новороссийск – Керчь». На 65-м километре затопило три полосы для движения протяженностью 200 метров в границах поселка Виноградного. На 55-м километре +650 метров в районе съезда к поселку Пятихатка затопило две полосы протяженностью 150 метров. Объехать участки можно через поселок Виноградный, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В самом городе под водой оказалась улица Верхняя, дорога от проезда Цветной до улицы Утесова. Здесь затопило две полосы в 150 метров. Объехать эту часть можно через поселок Витязево по Пионерскому проспекту.

Также две полосы дороги регионального значения затопило на 10-м километре «с.Юровка – станица Раевская- Новороссийск». Объезд организован через подъезд к хутору Чекон или дорогу «Андреева гора – станица Варениковская – Анапа».

Сейчас водителям оказывается необходимая помощь, ведется разъяснительная работа. На затрудненных участках инспекторы регулируют движение.

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