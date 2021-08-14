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Происшествия14 августа 2021 13:53

Утонули машины и автобус: в поселке под Анапой дороги ушли под воду

На курорте ожидают новый удар стихии, прогнозы неблагоприятные до 16 августа
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Никто из людей не пострадал

Никто из людей не пострадал

Апокалипсис на Кубани продолжается. Мезоциклон принес региону немало разрушений. Из-за проливных дождей под воду ушли не только дворы и дома, но и дороги - перекрыты федеральные трассы, а также городские и региональные участки.

В Анапе большая вода над уровнем дорог в некоторых местах поднялась до трех метров. Местный житель даже снял масштаб последствий.

В Анапе утонули машины, автобус был по крышу в воде

- У нас такое нерадостное утро. Две машины плавают в воде. Вчера уровень воды был по крышу автобуса – около трех метров. Вода уже сошла, сейчас виден масштаб катастрофы. Полицейские не пускают сюда машины, которые едут со стороны Витязево, - рассказывает очевидец.

Стихия уничтожает Анапу
Видео: instagram.com/andreimakovozov

Стоит отметить, что, к счастью, в этом потопе никто из людей не пострадал. Но сейчас прогнозы синоптиков неутешительные – на курорте ожидают новый удар стихии. Непогода будет бушевать до 16 августа.

- До 16 августа в крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над Черным морем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что реки могут выйти из берегов. Сейчас ситуацию мониторят специальные службы.

Машины уходят под воду
Апокалипсис на Кубани продолжается! Из-за проливных дождей разрушены дороги и дома. Под воду уходят машины и автобусы. Видео очевидца событий…

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