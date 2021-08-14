На Кубани в ДТП погибли ребенок и трое взрослых

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла около 5:20 утра 14 августа недалеко от станицы Новомышастовской Красноармейского района. По предварительным данным, Geely Emgrand выехал на встречку и влетел грузовик Scania. Жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе ребенок.

- Авария случилась на 22-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Новороссийск — Керчь. На месте погибли водитель и три пассажира легковушки — двое мужчин, женщина и ребенок в возрасте около 5 лет. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. В ведомстве добавили, что подробности уточняются, о них будет сообщено дополнительно.

Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе и то, что водитель легковушки мог уснуть за рулем.